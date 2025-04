Internacional: Roger Machado já pensa na Copa do Brasil

Após o nono jogo em 29 dias, a maratona que o Internacional enfrenta por Campeonato Brasileiro e Copa Libertadores ganha mais uma competição e o técnico Roger Machado já pensa na Copa do Brasil. O Colorado estreia na terça-feira (29). Por isso, passado o 3 a 1 sobre o Juventude, pela sexta rodada do Brasileirão, o treinador foi questionado sobre qual time irá enfrentar o Maracanã, às 19h (de Brasília), no estádio Beira-Rio.

Como vem falando desde a estreia no Brasileirão, no 1 a 1 com o Flamengo, em 29 de março, o comandante colorado comentou que a decisão se dará sempre jogo a jogo, e dependendo de uma série de fatores, como a condição dos jogadores, o momento de cada atleta e do time, entre outros. Devido à pressão de um enfrentamento a cada três dias, Roger antecipou que resolveu dar folga para o grupo.

– Tenho por costume tirar concentração sempre que posso. Esse foi o nono jogo dessa sequência. Está muito pesado emocionalmente. Então falei para eles, eu dou folga amanhã [este domingo (27)] para vocês e fazemos concentração segunda (28) de tarde, justamente tentar aliviar um pouquinho.

Avaliação será feita na segunda

Quanto a quem estará disponível para a partida contra o Maracanã, o técnico acrescentou:

– No retorno a gente vai avaliar, não sei como vão estar os jogadores. A gente vai fazer essa gestão na segunda, quando eles treinarem e se fizeram a concentração.

Dessa forma, o elenco se reapresenta no CT Parque Gigantes na tarde de segunda-feira (28), após folga neste domingo (27) para iniciar a preparação para a estreia na Copa do Brasil. O Colorado entra na terceira fase da competição, recebendo o Maracanã, o Ceará, na terça (29), às 19h, no Beira-Rio.

