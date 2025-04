Internacional: ‘Estou muito empolgado’, diz Roger Machado

A atuação de gala de Victor Gabriel na vitória de 3 a 1 sobre o Juventude, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro, deixaram o técnico do Internacional, Roger Machado, eufórico. Na coletiva após a partida, o comandante alvirrubro comentou os dois gols marcados pelo zagueiro, que completa 21 anos na segunda-feira (28). “Estou muito empolgado”, comentou em meio a uma das respostas a respeito do camisa 41. Confira a íntegra da coletiva.

Victor Gabriel, que voltou de lesão na coxa esquerda no empate em 3 a 3 com o Nacional-URU, foi o ponto alto da volta às vitórias coloradas. Os dois gols de cabeça, marcados após cobranças de escanteio de Alan Patrick, foram explicados pelo treinado colorado.

– O Victor é um fenômeno de bola aérea. Ele já tinha feito um em Bagé, né? Sobre os lances, a gente treina com regularidade. Mas na minha opinião não é o trabalho em especial, o mais importante é sincronizar com a batida. Tanto a batia ofensiva, quanto a defensiva dá esse timing para os zagueiros – falou.

Evolução com trabalho defensivo e ofensivo

Roger Machado ainda assinalou que a qualidade da bola aérea vem tanto dos trabalhos ofensivos quanto defensivos:

– Nesses últimos dias não trabalhei a bola ofensiva. Ontem eu trabalhei a defensiva para fazer a correção de posicionamento. Na minha opinião, os defensores evoluem mesmo não precisando fazer trabalho específico de ataque. O método que consigo trabalhar, em 120 bolas aérea, primeira e segunda bola, tanto ofensiva, quanto defensiva, gera um hábito do tempo, de antecipar, de atacar espaço, sincronizar corrida com a batida. E, claro, ter bons cabeceadores ajuda.

Depois, falou em tom de preocupação:

– Infelizmente para a gente, pode ter certeza que, se não vierem buscar um, já vão buscar os dois [Vitão e Victor Gabriel]. Vamos fazer esforço para não deixar.

O que vem pela frente

O Internacional se reapresenta no CT Parque Gigantes na tarde de segunda-feira (28), após folga neste domingo (27) para iniciar a preparação para a estreia na Copa do Brasil. O Colorado entra direto na terceira fase da competição, recebendo o Maracanã, o Ceará, na terça (29), às 19h, no Beira-Rio. No sábado (3), o Alvirrubro pega o Corinthians, na Arena Itaquera, em São Paulo.