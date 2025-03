Um jogador do Internacional foi vítima de racismo na Itália na manhã desta terça-feira (25). O time sub-18 colorado disputava partida contra o Torino pela Copa Viareggio, realizada na Toscana, quando o camisa 7 da equipe italiana ofendeu o lateral-esquerdo Kauã Barbosa. Ao reclamar com a arbitragem, o brasileiro acabou expulso. Vídeos divulgados no X mostram o momento em que o colorado recebeu o vermelho. O técnico João Miguel determinou a saída da equipe de campo.

O jogo – válido pelas oitavas de final do torneio – estava no final de um primeiro tempo equilibrado, empatado 0 a 0, quando o fato aconteceu. Sites italianos relatam que houve um princípio de confusão em campo após Kauã Barbosa procurar a arbitragem. O atleta alvirrubro acabou levando o vermelho.

Há informações de que o jogador do Torino seria filho de mãe brasileira e saberia falar português. Com a decisão do Inter de deixar o campo, o confronto foi dado por encerrado. A organização do torneio ainda irá definir o que acontecerá.

Organizadores divulgaram nota oficial

Até o momento, não há muitos detalhes do ocorrido. A assessoria de imprensa do torneio divulgou um comunicado, divulgado em diversos sites italianos:

“O Internacional relatou uma expressão discriminatória de um jogador do Torino em relação Kauã Barbosa, que reagiu, sendo expulso . O técnico do Internacional, João Miguel, reuniu todos os jogadores, retornando aos vestiários sem a intenção de retornar ao campo. (…) No momento em que o Internacional deixa o campo, os árbitros não têm outra opção senão reconhecer que a suspensão da partida. As decisões serão tomadas pelo juiz desportivo”.

A direção do Colorado prometeu uma nota oficial para tratar do assunto.