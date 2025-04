Internacional: entre a preservação e a necessidade de vencer

O Internacional enfrenta o Juventude pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro entre duas necessidades: a preservação de titulares e a volta das vitórias. O último treino, na tarde desta sexta-feira (25) teve o grupo completo nas atividades com bola, então as escolhas que técnico Roger Machado fará estão no campo da especulação. A partida está marcada para às 16h (de Brasília), no estádio Beira-Rio.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Colorado agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Internacional

O desgaste da maratona de jogos desde o começo do Brasileirão e da Copa Libertadores da América, principalmente das duas últimas rodadas – 1 a 1 no Gre-Nal 447 e 3 a 3 no clássico continental com o Nacional-URU – por ter saído atrás, indica que alguns titulares estão esgotados. Principalmente entre os que mais atuaram. Ao mesmo tempo, o Colorado não vence a quatro jogos e precisa voltar a reencontrar as vitórias.

Quem mais jogou

Foi visível após o Alvirrubro ter buscado o 3 a 3 depois de sair perdendo por 3 a 0. Alguns jogadores passaram na zona mista sem nem conseguir caminhar direito. De tão cansados, alguns até pediram para não dar entrevista, como foi o caso de Alan Patrick. Também pudera. Pelo menos dez jogadores estiveram na maioria dos jogos.

continua após a publicidade

Dos que mais atuaram, o lateral-direito Aguirre esteve nas 20 partidas, sendo substituído apenas duas vezes. Uma delas por Vitinho, que também esteve em todos os confrontos - ou começando o jogo ou entrando no decorrer o confronto. Valencia atuou 18 vezes – se contar as duas vezes que esteve em campo com a seleção do Equador, o total sobe para 20 também.

Depois, aparecem Bruno Henrique, Rafael Borré e Vitão, todos com 17 enfrentamentos. O zagueiro é o único dos três que permaneceu o tempo inteiro em campo. Na sequência surge Bernabei, que esteve 16 vezes em campo, seguido por Alan Patrick, Fernando e Wesley, que apareceram outras 15.

continua após a publicidade

Com que time Roger vai

A comissão técnica costuma avaliar, por exames e testes físicos, quem está em melhor momento para iniciar uma partida. Pelo número de vezes que estiveram em campo, seria possível especular que Aguirre, Vitão e Bruno Henrique seriam os primeiro as serem poupados.

Assim, Roger Machado pode mandar a campo um Internacional com Anthoni; Ramon (Aguirre), Rogel (Vitão), Victor Gabriel e Bernabei; Fernando, Thiago Maia (Ronaldo) e Alan Patrick; Bruno Tabata, Rafael Borré (Valencia) e Wesley.