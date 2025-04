Internacional x Juventude: onde assistir, horário e prováveis escalações

Ficha do jogo INT JUV 6ª rodada Campeonato Brasileiro Data e Hora Sábado, 29 de abril, 16h (de Brasília) Local Estádio Beira-Rio, Porto Alegre (RS) Árbitro Flavio Rodrigues de Souza (SP) Assistentes Neuza Inês Back (SP) e Evandro de Melo Lima (SP) Var Ilbert Estevam da Silva (SP) Onde assistir

Sem vencer a quatro jogos – três pelo Campeonato Brasileiro e um pela Copa Libertadores da América –, o Internacional enfrenta mais um clássico, dessa vez estadual, ao encarar o Juventude na tarde deste sábado (19). A partida, válida pela sexta rodada do Brasileirão, será disputada às 16h, no estádio Beira-Rio, e terá transmissão do Premiere.

No Nacional, o Colorado está em 12º, com seis pontos, uma vitória, três empates e uma derrota. Marcou cinco gols e tomou três. Já o Ju é o melhor gaúcho na tabela. Em nono, tem sete pontos, duas vitórias, um empate e duas derrotas. Colocou seis bolas nas redes adversárias e busco 11 nas suas.

Enquanto o Alvirrubro perdeu uma em casa – o 1 a 0 contra o Palmeiras –, o Alviverde não venceu longe do Alfredo Jaconi. Ambos empataram na rodada anterior. O Internacional no 1 a 1 no Gre-Nal 447, na Arena, e o Juventude no 2 a 2 com o Mirassol, em Caxias do Sul.

Por conta do desgaste dos jogos acumulados, principalmente dos últimos dois, por ter buscado o resultado, o técnico Roger Machado deve fazer mudanças na equipe por conta do desgaste dos jogos acumulados. Para enfrentar o clássico estadual, Fabio Mathias pode reforçar o meio-campo, incluindo Mandaca e Jean Carlos, tirando um dos atacantes, possivelmente Enio.

✅ FICHA TÉCNICA

INTERNACIONAL X JUVENTUDE

6ª RODADA – CAMPEONATO BRASILEIRO

📆 Data e horário: sábado, 26 de abril de 2025, às 16h (de Brasília)

📍 Local: estádio Beira-Rio, Porto Alegre

📺 Onde assistir: Premiere

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

INTERNACIONAL: Anthoni; Aguirre, Vitão, Victor Gabriel e Bernabei; Fernando (Ronaldo), Bruno Henrique (Thiago Maia) e Alan Patrick (Óscar Romero); Wesley, Valencia (Borré) e Vitinho.

JUVENTUDE: Gustavo; Ewerthon, Abner, Adriano Martins, Alan Ruschel; Giraldo, Jadson, Mandaca e Jean Carlos; Batalla (Ênio) e Gilberto.