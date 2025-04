Internacional: inadimplência entre os sócios em queda

A divulgação da marca histórica de 150 mil sócios do Internacional, atingida na terça-feira (22), trouxe outro dado interessante e favorável para o clube. Conforme as informações apresentadas pelo Alvirrubro, a quantidade de sócios em atraso com suas mensalidades caiu 8 mil entre os meses de dezembro de 2024 e março deste ano.

De acordo com os números, no último mês do ano passado, o Colorado tinha 145,7 mil associados, dos quais 109,9 mil estavam pagando em dia e 35,7 mil tinham suas mensalidades em atraso. O número correspondia a 24,5% do total. Já no final do terceiro mês de 2025, as quantidades eram respectivamente 149,1 mil, 121,4 mil e 27,7 mil. O que significava 18,6% do quadro inadimplente.

Redução de devedores foi de 22,4%

O percentual é o menor os últimos 12 meses. Há um ano, em maio de 2024, o Rio Grande do Sul vivia uma enchente histórica. Nesse período, a inadimplência chegou ao pico de 29,8% do quadro. No período entre dezembro e março, o volume de associados com débitos a pagar caiu de 35,7 mil para 27,7 sócios, ou seja, uma redução de 22,4% no volume de devedores.

Vale lembrar que, em fevereiro, todas as faixas de associação, que somam nove, sofreram reajuste, com aumento médio de 25,4%. O valor mais barato passou de R$ 10 para R$ 12 e o mais caro de R$ 137,50 para R$ 172, por exemplo.

Os números mês a mês

Mês Sócios Em dia Em atraso Dezembro/2024 145,7 mil 109,9 mil 35,7 mil Janeiro/2025 145,7 mil 110,7 mil 34,8 mil Fevereiro/2025 145,8 mil 111,1 mil 34,6 mil Março/2025 149,1 mil 121,4 mil 27,7 mil