Internacional: Bernabei está na mira da Europa outra vez

Após passagem pelo Celtic, da Escócia, o argentino Bernabei está na mira da Europa outra vez. As boas atuações pelo Internacional desde que assumiu a titularidade em 2024, sob o comando de Roger Machado, chamaram a atenção. Tanto que representantes do Sevilla estarão no Beira-Rio neste sábado (26), quando o Colorado enfrenta o Juventude, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. Eles estarão de olho no camisa 26.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Colorado agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Internacional

O interesse espanhol pode ajudar as finanças alvirrubras. Precisando vender jogadores para aliviar a pressão nos cofres, o Alvirrubro se prepara para o assédio na janela do meio do ano – os zagueiros Vitão e Victor Gabriel também podem entrar em negociações. O argentino teve os direitos adquiridos no começo do ano, após longa negociação com o clube escocês.

Os emissários do clube espanhol devem estar acompanhados de Juan Cruz Oller, representante do atleta, num dos camarotes do estádio. Nos bastidores, o Colorado trata a questão como natural pela valorização do jogador de 24 anos.

continua após a publicidade

Números no Beira-Rio são positivos

Os valores da compra dos direitos econômicos do lateral não foram divulgados pelo Inter, mas especula-se que o negócio custou cerca de 5 milhões de euros, que serão pagos de forma parcelada. O argentino tem contrato até 2028. Os dirigentes podem até resistir a sua saída, mas terão de fazer alguma venda no ano.

O 26 acumula números positivos com a camisa vermelha desde que assumiu a titularidade. São 42 partidas, com cinco gols marcados e dez assistências. Revelado pelo Lanús, da Argentina, o atleta chegou ao profissional em 2020 e foi vendido ao Celtic em 2022, por 4,3 milhões de euros.

continua após a publicidade

Da Escócia, veio por empréstimo no começo de 2024. Após um período sem nem ser relacionado, quando seu conterrâneo Eduardo Coudet era o treinador colorado, ganhou espaço como a chegada de Roger, e tomou conta da posição.