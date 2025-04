Internacional x Juventude: clássico estadual chega à 151ª partida

Além do Gre-Nal, do Ca-Ju e do Bra-Pel, o Rio Grande do Sul tem outro clássico estadual digno desse nome, que ganhou força devido a um período de acirramento nas disputas entre os dois times. Trata-se de Juve-Nal, ou Juventude x Internacional. Exatamente o confronto deste sábado (26), no estádio Beira-Rio. Para esquentar a partida das 16h (de Brasília), o Lance! fez um levantamento dos números do derby.

O primeiro confronto entre os dois clubes ocorreu em 1965, pelo Campeonato Gaúcho daquele ano, em Caxias do Sul. O Alviverde venceu o time da Capital por 2 a 1. O jogo mais recente terminou 2 a 0 para o Colorado, pela primeira fase do Gauchão deste ano, no estádio Beira-Rio.

Nesse intervalor foram 150 confrontos, com amplo domínio do Internacional, que obteve 79 vitórias, marcando 241 gols. Já o Ju venceu 33 vezes, colocando 130 bolas nas redes coloradas Outras 38 partidas terminaram empatadas. Pelo Brasileirão, foram 26 jogos, 12 vitórias alvirrubras, dez alviverdes e quatro igualdades.

E a touca verde, existe?

O termo “touca verde” virou folclore no futebol gaúcho e foi usado com bastante frequência em meados da década de 1990. Isso porque entre 1993 e 1995, o Ju ficou oito partidas invicto, com três vitórias e cinco empates.

Ele foi reforçado pela semifinal da Copa do Brasil de 1999, quando o time da Serra goleou o da Capital por 4 a 0, dentro de um Beira-Rio lotado. O resultado levou o Juventude à final da competição contra o Botafogo, com a equipe gaúcha conquistando o título, mas isso é outra história.

Se existiu, foi rasgada

Para os colorados, a “touca verde” foi definitivamente rasgada na final do Estadual de 2008. Na partida de ida, o Juventude venceu por 1 a 0, no Jaconi. Na volta, porém, o Beira-Rio presenciou uma das maiores goleadas da sua história.

O Internacional não tomou conhecimento do Ju. Venceu por 8 a 1, com o adversário não marcando nenhum gol – o de honra foi contra, com o zagueiro Índio colocando a bola contra a meta de Clemer. Aliás, o camisa 1 fechou a goleada, cobrando um pênalti no último minuto.

Para provar que a touca havia sido definitivamente rasgada, desde aquele ano, o Colorado venceu 23 vezes, perdeu seis e outros oito enfrentamentos terminaram empatados.