As duas últimas edições do Brasileirão foram marcadas pelos recordes de média de público da história da competição. Enquanto 2023 alcançou 26.502 pagantes por jogo, o ano passado terminou com 25.781 torcedores. Entretanto, a edição 2025 tem exposto um cenário que pode dificultar que os clubes mantenham os números próximos ou acima dessa média. Equipes protagonistas na competição, como Flamengo e Palmeiras, não têm emplacado grandes público até esta 5ª rodada, apesar das arrecadações mostrarem altas cifras.

Quem contrasta nesse cenário, por enquanto, é o Corinthians, que conseguiu emplacar 33 jogos seguidos com mais de 40 mil pessoas na Neo Química Arena, considerando todas as competições. Só pelo Brasileirão, o Timão tem mantido a marca relevante. Ao seu lado, o São Paulo forma a dupla dos times que têm média acima de 42 mil pagantes como mandante. Vale ressaltar que, até a 5ª rodada, as equipes realizaram dois ou três jogos sob seu mando.

Mas afinal, o preço dos ingressos é muito alto? Qual clube consegue arrecadar mais com os preços médios dos ingressos e qual a frequência das torcidas no Brasileirão até aqui? O Lance! realizou um raio-x que mostra o perfil financeiro praticado por cada clube na competição nesse recorte de cinco rodadas.

Até então, ao comparar com as edições anteriores, a liga nacional tem tido uma média de público abaixo dos anos anteriores. Desta vez, a média é de 23.353 torcedores pagantes por partida. O jogo com maior público foi o clássico San-São, com 52.436 torcedores. A partida entre Flamengo x Corinthians pela 6ª rodada, neste domingo (27), baterá o recorde, já que 59.157 ingressos foram comercializados e já estão esgotados.

O Flamengo é o caso que mais chama a atenção neste começo de Brasileirão, já que a torcida tem sido ativa nos protestos contra os preços praticados no Maracanã pela gestão de Bap. Líder de média de público nos últimos anos, o rubro-negro tem levado "apenas" 37.229 pagantes a cada partida. Com um ticket médio de R$ 73, o terceiro maior do país. No ano passado a média foi de pouco mais de 51 mil flamenguistas. O duelo contra o Corinthians pode ser considerado uma exceção quanto a presença dos torcedores.

Os outros dois clubes que lideram a lista do ticket médio são Vasco e Palmeiras, respectivamente. O cruz-maltino teve o clássico contra o Flamengo no Maracanã como uma exceção, o que jogou o valor médio dos ingressos e da renda bem para acima. As entradas tiveram valor acima dos R$ 80. No total, considerando dois jogos em São Januário, o time carioca tem preço médio de ingresso de R$ 81,27.

O Palmeiras aparece com ticket médio de R$ 79,90. O caso do alviverde chama a atenção por terem sido apenas duas partidas em casa e ambas para públicos baixos. Uma delas pelo Allianz Parque não estar com sua capacidade total liberada e o outro um clássico com o Corinthians jogado para menos de 20 mil pessoas, na Arena Barueri. Mesmo assim, os valores praticados pelo alviverde são considerados altos.

Palmeiras e Botafogo na estreia do Brasileirão 2025, no Allianz Parque. (Foto: Vitor Silva/BFR)

Confira o ranking do preço médio dos ingressos

Vasco – R$ 81,27 Palmeiras – R$ 79,90 Flamengo – R$ 73,00 Corinthians – R$ 68,87 Santos – R$ 63,20 Grêmio – R$ 63,19 Botafogo – R$ 56,78 São Paulo – R$ 56,20 Cruzeiro – R$ 52,57 Sport - R$ 52,20 Fluminense – R$ 44,00 Atlético-MG – R$ 39,40 Red Bull Bragantino – R$ 36,00 Bahia – R$ 34,50 Vitória – R$ 32,20 Mirassol – R$ 30,00 Internacional – R$ 26,00 Ceará – R$ 19,20 Fortaleza – R$ 19,10 Juventude – R$ 7,30

Nesse ano, até a 5ª rodada, o Brasileirão 2025 tem uma média de ingressos de pouco mais de R$ 42. Dos 20 clubes, 11 praticam preço acima dessa média, sendo que apenas o Sport não está no eixo sul-sudeste das equipes. Os times nordestino ocupam, em sua maioria, as posições onde os preços médios das entradas não passa de R$ 35, com destaque para Fortaleza e Ceará, que têm valores abaixo de R$ 20 por partida.

Comparativo com ingressos de ligas europeias

Diante de um cenário de insatisfação de parte dos torcedores com os preços de cada clube, o debate sobre "europeização" dos jogos no Brasil, com ingressos caros, tem sido mais constante. Entretanto, o Brasileirão ainda está consideravelmente longe de praticar preços que se aproximem do que é cobrado em ingressos do futebol europeu, principalmente das grandes ligas.

Na Inglaterra, por exemplo, a Premier League é a competição de futebol que mais arrecada com entradas dos torcedores no mundo, chegando a 1 bilhão de libras, pouco mais de R$6 bilhões na temporada 2023, e tem ingressos individuais dos jogos a partir de R$ 450 - em casos de jogos pouco apelativos - e passa de R$ 5 mil para duelos dos grandes clubes do país, como Liverpool, Chelsea, Manchester United e City.

O valor arrecado pela Premier League é quase o dobro do arrecadado por La Liga e pela Bundesliga, cerca de R$ 3,6 bi cada, o que já mostra um cenário de disparidade dentro da própria Europa. O montante vem crescendo cerca de 10% por ano, segundo um relatório da Uefa, analisado pela emissora britânica BBC.

Na Espanha, para jogos pouco apelativos, os ingressos podem custar a partir de R$ 380 reais, enquanto partidas de clubes grandes, como Real Madrid e Barcelona pode atingir mais de R$ 3,5 mil. São muitas variáveis que explicam os preços altos de ingressos na Europa, mas a realidade de muitos clubes serem "atrações turísticas" mundiais é um dos fatores que sobem os preços consideravelmente.

Confira o ranking de média de público até a 5ª rodada

Corinthians – 42.969 São Paulo – 42.151 Flamengo – 37.229 Bahia – 36.606 Fluminense – 31.655 Cruzeiro – 30.106 Internacional – 27.965 Atlético-MG – 25.392 Palmeiras – 24.822 Ceará – 24.678 Vasco – 23.781 Grêmio – 23.588 Vitória – 22.219 Fortaleza – 19.535 Sport – 19.472 Botafogo – 11.020 Santos – 9.578 Juventude – 6.195 RB Bragantino – 4.836 Mirassol – 4.250

Até aqui, alguns clubes fizeram dois e outros três jogos dentro de casa. E mesmo com médias menores que o ano anterior - em que pese o fato do campeonato ainda estar na 5ª rodada - e possível ver algumas semelhanças com os rankings dos anos anteriores. Corinthians, São Paulo, Flamengo e Bahia formaram o top 4 do Brasileirão 2023 e 2024 como os times com melhores médias de público.

O tricolor baiano tem conseguido emplacar uma média acima dos anos anteriores, ultrapassando os 36.600 torcedores por partida. O Palmeiras, por outro lado, que figurou como 5º ou 6º melhor nas últimas edições, ainda está abaixo na presença nos jogos em casa. Outro cenário que tem se repetido são equipes do interior e de cidades menores com dificuldades de ter altas médias de público. Juventude, RB Bragantino e Mirassol fecham a lista nos três últimos lugares.

O Santos é uma equipe que vive uma realidade mais específica, principalmente pelo "efeito Neymar", já que a ausência do camisa 10 dos jogos na reta final de Paulistão e início de Brasileiro afetaram a frequência de torcedores na Vila Belmiro. Ao comparar a média do estadual e do nacional, os jogos do Paulista têm médias melhores do que está sendo agora. E o recorde de público foi justamente a estreia do atacante pelo Peixe.

O São Paulo tem a segunda melhor média de público nesta edição. (Foto: Rubens Chiri/São Paulo FC)

Veja o cenário de cada clube do Brasileirão 2025

Atlético Mineiro

O Atlético-MG não vem tendo grandes números de torcida. Acostumados com estádio cheio, os jogadores atleticanos ainda não presenciaram isso neste Brasileirão. A média de público no torneio é de 25.392 torcedores por partida, com uma média de renda de R$ 1.000.148,10. Já o ticket médio está por volta de R$ 39,40. Vale lembrar que o Atlético vem mandando suas partidas no Mineirão, enquanto a Arena MRV passa por obras e troca de gramado.

Bahia

Clube com quarta maior media de público do Brasileirão 2024, com mais de 36 mil torcedores por jogo, o Bahia manteve os bons números nas três partidas da competição disputadas em 2025. A Arena Fonte Nova recebeu, em média, 36.606 pessoas por jogo até aqui, com o maior público registrado contra o Corinthians, na primeira rodada (41.647 pagantes).

O Tricolor também atingiu o maior público da terceira rodada da Série A deste ano, com um total de 39.873 torcedores no empate contra o Mirassol. O clube tem preços variados de ingressos, que podem aumentar ou diminuir a depender da partida. Diante do Corinthians, o tricolor teve média de R$ 42, já no duelo contra o Ceará foi de R$ 28,20. Considerando as três partidas, a média fica em R$ 34,50.

Botafogo

Atual campeão, o Botafogo teve apenas dois jogos como mandante até aqui no Brasileirão - vitória sobre o Juventude por 2 a 0 e empate com o São Paulo por 2 a 2. O público pagante nesses jogos foi baixo: apenas 22.040, que arrecadaram R$ 1.251.810,00 de renda no total.

Ou seja, o público médio do alvinegro em casa até aqui é de 11.020 torcedores, enquanto a renda média é de R$ 625.905. O ticket médio para ver o Botafogo no Nilton Santos é de R$ 56,78.

Ceará

O Ceará atuou duas vezes em casa neste Brasileiro, sendo ambas na Arena Castelão. Com vitórias sobre Grêmio (2 a 0) e Vasco (2 a 1), a média de público pagante está em 24.678, a média de renda bruta está em R$ 476.204,50 e o ticket médio é de R$ 19,20.

Corinthians

A Neo Química Arena recebeu o pior público do ano na vitória do Corinthians por 1 a 0 sobre o Racing, pela Sul-Americana: 39.074. O número, alto para os padrões dos estádios brasileiros, retrata uma tônica do Timão nos últimos tempos, a relação com a Fiel.

Antes desta partida eram 33 jogos seguidos na Neo Química Arena com mais de 40 mil pessoas, um recorde na história do clube alvinegro. Neste Brasileirão, o Timão enfrentou Vasco, Fluminense e Sport atuando em Itaquera, com uma média de público de 42.969 torcedores.

A ocupação na Neo Química Arena representa também uma renda milionária. A média do valor arrecadado nas partidas é de R$ 2.946.194,87, com um valor do tíquete médio de R$ 68,87. Apesar do público na Sul-Americana, ainda são 54 jogos consecutivos com pelo menos 30 mil torcedores em Itaquera.

Cruzeiro

Apesar do mau desempenho neste início de temporada, a torcida do Cruzeiro continua apoiando muito a equipe. Nas duas partidas que a Raposa fez no Mineirão, pelo Brasileirão, o público total foi de 60.212 pagantes, média de 30.106 por jogo. Foram 37.827 pagantes na vitória por 2 a 1 sobre o Mirassol, na primeira rodada, e 22.385 contra o Bahia (3 a 0), na quinta-feira (17), véspera do feriadão, o que contribuiu para um público menor. A arrecadação total nas duas partidas foi de R$ 3.165.110, (média de R$ 1.582.555), com valor do tíquete médio em R$ 52,57.

Flamengo

O Flamengo mandou duas partidas como mandante no Brasileirão deste ano. O primeiro compromisso, logo na estreia na competição, foi contra o Internacional no Maracanã. Com o ingresso mais barato pelo valor de R$ 80 e o mais caro por R$ 500, o público pagante foi de 45.528, com 48.452 presentes. Já contra o Juventude, com os mesmos valores, os números foram, respectivamente, 28.931 e 31.445. Ou seja, a média de público nos dois jogos foi de 37.229 torcedores.

Apesar do número distante do ideal de torcedores nos jogos, a renda apresenta uma grande arrecadação. Somando as bilheterias desses dois confrontos, o valor é de R$ 5.446.560,00. A média de arrecadação por jogo é de R$ 2.723.280. Portanto, o ticket médio dos jogos do rubro-negro carioca no Brasileirão até aqui é de R$ 73.

Fluminense

Com três jogos em casa, o Fluminense tem uma média de público de 31.655 torcedores. O maior público foi o da vitória contra o Santos (46.172), impulsionado pela boa fase e pela presença de Neymar, enquanto o menor foi o da vitória sobre o Bragantino (19.729). Quanto a renda, a média do Tricolor no Maracanã é de 1.392.812 reais. O ticket médio dos ingressos para assistir o tricolor no estádio é de aproximadamente R$ 44.

Fortaleza

O Fortaleza foi mandante em três jogos neste Brasileiro, todos na Arena Castelão. Venceu o Fluminense (2 a 0), empatou com o Internacional (0 a 0) e perdeu para o Palmeiras (2 a 1). A média de público pagante está em 19.535, a média de renda bruta é de R$ 373.536,33 e o ticket médio é de R$ 19,10.

Grêmio

O Grêmio teve públicos considerados baixos, para seu padrão, nas primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro. Principalmente ao levar em conta o nível dos adversários: Atlético-MG, Flamengo e Internacional. O clássico Gre-Nal 447, inclusive, foi o de segundo menor público na história da Arena do Grêmio.

Isso tudo é reflexo, em especial, da insatisfação da torcida com o desempenho do time sob comando de Gustavo Quinteros, demitido após a goleada por 4 a 1 sofrida para o Mirassol, no interior paulista. Em três jogos até aqui no Brasileirão, a Arena gremista recebeu, em média, 23.588 torcedores, com ticket médio no valor de R$ 63,19.

Internacional

Em um mês atípico, com cinco partidas em casa - três pelo Brasileirão e duas pela Libertadores - o Internacional viu sua média de público crescer. Mesmo tendo que escolher jogos para assistir, o torcedor tem compareceu em bom número ao Beira-Rio, que tem capacidade para 50 mil pessoas, nas três partidas disputadas até o momento.

Até 2024, a média de pagantes girava em torno de 23 mil no nacional, contabiliza o vice-presidente Victor Grunberg. Este ano, nos dois confrontos que já teve em casa, contra Cruzeiro (27.974) e Palmeiras (27.957), a média subiu para 27.965. A renda somada ficou em R$ 1.457.268 (R$ 728.634, em média), com o ingresso médio de R$ 26.

Para comparar, na goleada de 3 a 0 contra o Atlético Nacional-COL, estreia alvirrubra na sua cancha pela Libertadores, e no empate em 3 a 3 com o Nacional-URU, a média ficou em 38 mil colorados e estiveram no Beira-Rio. Com renda média de R$ 1.377.062, e entrada em torno de R$ 36.

Juventude

Para seu padrão, o Alfredo Jaconi recebeu públicos razoáveis nas três primeiras partidas em casa do Juventude no Campeonato Brasileiro, contra adversários considerados diretos: Vitória, Ceará e Mirassol. A média foi de 6.195 torcedores, com ticket médio no valor de apenas R$ 7,30 — o que pode ser consequência de muitos sócios do clube terem direito à entrada isenta.

Mirassol

O Mirassol ocupa atualmente a 11ª posição na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro, com seis pontos, sendo uma vitória, três empates e uma derrota. A única vitória do time paulista foi diante de sua torcida, quando goleou o Grêmio por 4 a 1, pela quarta rodada da competição.

O time, que disputa a Série A pela primeira vez na história, investiu R$ 8 milhões em reformas no estádio José Maria de Campos Maia, o Maião, que tem capacidade para 15 mil pessoas, mas ainda está longe de lotar durante os jogos.

Até aqui, foram duas partidas em casa, contra Fortaleza e Grêmio, com pouco mais de 4 mil pagantes em cada uma, com valor médio de ingresso a R$ 30, e média de renda de R$ 120.000,00.

Palmeiras

O Palmeiras estreou no Brasileirão contra o atual campeão Botafogo e reeditou o duelo que se destacou em 2024 na briga pelo campeonato nacional. Até aqui, o alviverde fez dois jogos em casa. Além do alvinegro carioca, teve como mandante o clássico contra o Corinthians, mas que teve que ser jogado na Arena Barueri.

O clube tem tido mudanças no seu mando de campo por conta da ocupação do Allianz Parque para a realização de eventos, como shows. Por isso, tanto a capacidade no jogo contra o Botafogo quanto a mudança de mando para enfrentar o Corinthians afetam nas contas de público e ticket médio do Palmeiras.

Contra o rival carioca, colocou 30.347 torcedores para uma renda de R$ 2,8 milhões. No clássico, foram 19.297 pagantes e R$ 1,17 milhão de renda. Isso coloca o público médio em 24.822 e o valor médio das entradas em R$ 79,9. Por mais que a presença do estádio não seja massiva até aqui, a arrecadação é bastante representativa para as finanças do clube.

RB Bragantino

Nas três partidas disputadas em casa pelo Red Bull Bragantino no Estádio Nabi Abi Chedid, os números de arrecadação e público variaram consideravelmente. Na 1ª rodada, o clube registrou arrecadação de R$ 61.875,00, com 2.516 ingressos vendidos e prejuízo de R$ 89.439,17.

Na 3ª rodada, a arrecadação subiu para R$ 197.980,00, com 5.154 ingressos e superávit de R$ 17.127,56. Já na 5ª rodada, foram arrecadados R$ 272.765,00, com 6.840 ingressos vendidos e saldo positivo de R$ 102.748,11. A média de público foi de 4.836 torcedores, com média de renda de R$ 177.540,00 e ticket médio de R$ 36,00.

Santos

O Santos jogou apenas nove partidas na Vila Belmiro neste ano, sendo duas pelo Campeonato Brasileiro, contra o Bahia e Atlético-MG. No entanto, o maior público do ano na casa dos alvinegros foi registrado no estadual, no dia 5 de fevereiro, na estreia de Neymar pelo Alvinegro Praiano, contra o Botafogo (SP). Na ocasião, 15.377 pessoas estiveram presentes no estádio.

O menor público da temporada foi diante do Bahia, pela primeira rodada do Brasileirão. Sem Neymar, foram apenas 8.796 pagantes. Contra o Galo, foram 10.360 pagantes. Ou seja, até aqui o Peixe tem uma média de público na competição de 9.578 e uma média de renda de R$ 605.884

Com o desempenho irregular em campo no Brasileirão, o clube diminuiu o preço das entradas para o jogo deste domingo (27), contra o Red Bull Bragantino, com arquibancada vendida por R$ 200,00. Um corte de até R$ 150,00 no preço original de todos os setores.

São Paulo

O São Paulo completou sua nona partida como mandante no MorumBis nesta temporada contra o Santos — mesmo com as duas partidas para Brasília. Nos jogos realizados como mandante, o público acumulado foi de 359.498 torcedores, com uma média de 42.151 presentes por confronto.

A arrecadação bruta totalizou R$ 20.105.902,50, o que representa uma média de R$ 2.371.452,28 por jogo. Portanto, o valor médio das entradas para os jogos do Brasileirão em casa é de R$ 56,20.

O Tricolor atingiu a marca de 11 jogos como mandante em 2025. Nessas ocasiões, o número total de torcedores chegou a 379.361, com média de 34.487 pessoas por partida. A receita bruta acumulada foi de R$ 21.343.070,50, com uma média de R$ 1.940.279,14 por duelo.

Sport

O Sport foi mandante em dois jogos neste Brasileirão, ambos na Ilha do Retiro. O clube perdeu para o Palmeiras (2 a 1) e para o RB Bragantino (1 a 0). A média de público pagante é de 19.472, a média de renda bruta está em R$ 1.017.347,50 e o ticket médio é de R$ 52,20.

Vasco

O Vasco disputou até aqui três jogos como mandante no Brasileirão. O cruz-maltino estrou contra o Santos em São Januário, depois recebeu o Sport e fez o clássico contra o Flamengo, dessa vez jogador no Maracanã. A partida contra o rival foi a que apresentou maior público, de 37.007 pagantes. No total, a equipe levou 71.345 pagantes, arrecadando pouco mais de R$ 5.8, milhões no total com a bilheteria.

Ao analisar o valor médio, o Vasco tem colocado 23.781 torcedores por partida, com uma renda de R$ 1,93 milhões a cada partida em casa. O ticket médio do torcedor vascaíno em seu mando é de R$ 81,27. O valor disparou por conta do duelo contra o Flamengo, que teve um público mais de duas vezes maior e valor cobrados bem acima da média, o que jogou o valor médio do ingresso do Vasco para o alto.

Vitória

Em momento de recuperação no Campeonato Brasileiro, o Vitória enfrenta o Grêmio com a missão de aumentar sua média de público no Barradão que, até aqui, é de 22.219 pagantes nos dois jogos desta Série A, contra Flamengo e Fortaleza, um número menor do que a média de 23.249 registrada em todo o campeonato do ano passado.

O maior público foi registrado justamente contra o Rubro-Negro carioca, quando 29.493 torcedores no total viram o Leão perder por 2 a 1. Em 2025 apenas um jogo superou esse número: a final do Campeonato Baiano contra o Bahia. Na ocasião, 30.793 estavam no Barradão, a carga máxima do estádio atualmente.