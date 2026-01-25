'A torcida ficou identificada', diz técnico do Internacional

A vitória por 4 a 2 no Gre-Nal 449 foi vista com orgulho pelo técnico do Internacional, Paulo Pezzolando. O resultado no clássico da quinta rodada do Campeonato Gaúcho, disputado na noite deste domingo (25), no estádio Beira-Rio, foi visto como positivo pelo uruguaio principalmente porque "a torcida ficou identificada" com o time. Confira a íntegra da coletiva.

Com o resultado da noite deste domingo (25), no Beira-Rio, o Colorado chegou a 13 pontos no Grupo 1, com quatro vitórias e uma derrota, 12 gols a favor e cinco contra. Assim o Alvirrubro confirmou a melhor campanha da fase de grupos e deve mandar seu duelo pela próxima etapa em casa.

'A torcida ficou identificada'

A primeira pergunta ao técnico colorado foi relativa ao trabalho feito durante a semana, já que o favoritismo era apontado para o lado azul do derby. Sucinto como sempre é nas resposta, Pezzolano pontuou:

– O que fizemos foi dar confiança aos jogadores. Clássico todos sabemos, você pode estar bem, pode estar mal, mas é diferente. O único que falamos foi da história, o que é o Inter, a sua torcida. Isso eles [os jogadores] têm que conhecer. Trabalhamos o jogo com tranquilidade.

Depois, comentou sobre a atuação alvirrubra:

– Queremos um time agressivo, intenso. Mas nem todos os jogos serão iguais. Em alguns podemos fazer melhor a pressão, outro não. Então, procuramos um time com fome. Em alguns momentos vamos fazer isso. Em outros jogos vamos fazer outras coisas.

Então, comentou sobre a sensação de ter vencido um Gre-Nal logo na sua estreia no clássico.

– A sensação é de orgulho. É orgulho porque acho que a torcida se sentiu identificada [com o time]. Hoje, não éramos 11, éramos 12 em campo. Foi impressionante. Quando ganhamos, muda a semana para eles [a torcida].

Elogios a Borré e Bernabei

Pezzolano não costuma a falar nominalmente dos jogadores, mas foi questionado sobre Rafael Borré, que marcou dois gols e ainda fez a cabeceada que redundou no gol contra de Marcos Rocha, e Bernabei. Sobre o colombiano, disse:

– Posso falar da dedicação dele. Se o torcedor visse ele treina, ficaria tranquilo. Borré está preparado para jogar em todos os esquemas. Até para jogar com outro centroavante. Ele tem troca de ritmo, segura bem a bola. É um jogador completo.

Sobre o argentino, falou:

– O primeiro que falo com os jogadores é sobre as suas qualidades e debilidades. Para ajudar a eles. Para que sejam melhor Hoje, Bernabei fez um grande jogo. O adversário passou uma de dez. O importante é que ele siga crescendo. Faltam detalhes.

E ainda avaliou como chega o Inter para o Brasileirão, que começa na quarta-feira (28), contra o Athlético-PR, no Beira-Rio, às 19h (de Brasília):

– Depois de ganhar um Gre-Nal você está chegando num melhor momento, não? Eu gostaria de ter mais tempo, mais treinos, para ter mais variantes táticas. Mas dentro do que podemos conseguir, estamos no caminho. Temos muito a melhorar ainda. Temos que ter pé no chão, e trabalhar muito.

O que vem pela frente

Agora, o Internacional vira a chave pela primeira vez no ano. É que, na quarta-feira (28), começa o Campeonato Brasileiro de 2026. O time de Pezzolano entra em campo primeiro, às 19h, no Beira-Rio, onde recebe o Athlético-PR. O Gauchão retorna no sábado (31), com a última rodada da fase de grupos, com todos os jogos sendo disputados às 16h30min. O Colorado pega o Caxias, no Centenário.