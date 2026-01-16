Internacional vence o Monsoon e segue 100% no Campeonato Gaúcho
Colorado chega a duas vitórias em dois jogos e lidera o Grupo A
O Internacional venceu o Monsoon por 4 a 0, na noite desta quinta-feira, no Francisco Novelletto em Porto Alegre. A goleada marcou a estreia do treinador Paulo Pezzolano no Colorado, além de deixar a equipe como a única com 100% de aproveitamento no Campeonato Gaúcho. O destaque da partida foi Borré. O atacante colombiano fez dois gols e ainda deu uma assistência para Allex. João Victor completou o placar.
O Inter começou disposto a resolver logo a partida e, com 20 segundos, João Bezerra quase marcou. Depois, Bruno Gomes quase marcou, de falta. Aos 37 minutos do primeiro tempo, João Victor finalmente inaugurou o marcador, ao aproveitar falha da defesa e deslocar o goleiro Pavan.
Assista aos melhores momentos da vitória do Inter
Na etapa final, Pezzolano reforçou a equipe e pôs Aguirre, Borré e Bernabei. E foi Borré quem aproveitou melhor a oportunidade. Aos 15 minutos, recebeu passe de João Victor e não desperdiçou. O atacante marcou novamente aos 35 minutos, de cabeça, aproveitando córner batido por Bruno Gomes. O colombiano achou tempo ainda para dar uma assistência para Allex fechar a goleada.
O Inter lidera o Grupo A com seis pontos em dois jogos. O Colorado volta a jogar no domingo, contra o Ypiranga, às 18h no Colosso da Lagoa em Erechim.
Com apenas um ponto, o Monsoon está em último no grupo B. A equipe recebe o Avenida no Francisco Novelletto, às 19h de domingo.
