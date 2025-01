A tarde de segunda-feira (6) ficou marcada pela reapresentação do plantel do Internacional. No CT Parque Gigante, em Porto Alegre, o grupo iniciou a preparação para a pré-temporada, visando as competições que terá em 2025.

continua após a publicidade

➡️Internacional inicia pré-temporada sem reforços; veja lista

Inter realiza a pré-temporada no CT Parque Gigante (Foto: Ricardo Duarte/Divulgação/Internacional)

A primeira atividade do ano foi com portões fechados para a imprensa. A assessoria de imprensa do clube informou que isto aconteceu devido às atividades de avaliações físicas e médicas realizadas na área interna do CT, com o grupo dividido.

Apesar disso, nesta terça-feira (7), haverá a cerimônia oficial de abertura da temporada. O evento acontecerá na sala de imprensa do Beira-Rio, a partir das 13h15.

continua após a publicidade

Mesmo com os portões fechados, o Internacional divulgou as primeiras imagens das atividades nas redes sociais. Nos vídeos, é possível observar os atletas não somente realizando testes físicos, como também reencontrando os funcionários do CT e seus colegas de equipe.

Reapresentação foi marcada por ausências

Até o momento, o Internacional não anunciou novos reforços - apenas saídas. O Colorado confirmou a venda de Gabriel Carvalho ao futebol árabe, que só será efetivada em agosto, quando o jovem completar 18 anos. Apesar disso, ele é ausência na reapresentação devido a convocação para a Seleção Brasileira Sub-20. O mesmo acontece com Ricardo Mathias e Gustavo Prado.

continua após a publicidade

Bernabei também não esteve presente. No momento, o lateral-esquerdo não tem contrato com o Internacional. A direção, junto ao staff do jogador, trabalham para o manter em Porto Alegre, mas ainda não há uma definição de permanência. O mesmo acontece com Renê, entretanto, este deve deixar o Inter.

Além disso, jogadores que não estão nos planos de Roger Machado também não constam na lista de relacionados. São eles o volante Gabriel, o meio campista Hyoran e o lateral-direito Nathan. O atacante Lucas Alario já está negociando sua saída do clube e não esteve no CT.

Veja primeiras imagens da pré-temporada

📸 Dia 1 🇦🇹 pic.twitter.com/jcRO7uJmgF — Sport Club Internacional (@SCInternacional) January 6, 2025

Pra cima, @BrunoGomes_01! 💪🏽



Seguem as avaliações físicas e clínicas no CT. pic.twitter.com/8iy4qhrRyX — Sport Club Internacional (@SCInternacional) January 6, 2025

Vamos, Máquina! 🦾@RafaelBorre_ chegando para dar início à temporada 🔥 pic.twitter.com/KwyuGrG1LL — Sport Club Internacional (@SCInternacional) January 6, 2025

Capita na área! 🔟🪄 pic.twitter.com/89emwOE9Y0 — Sport Club Internacional (@SCInternacional) January 6, 2025

Começando as primeiras avaliações da pré-temporada 💪🏽 pic.twitter.com/5dhvbkwYWF — Sport Club Internacional (@SCInternacional) January 6, 2025