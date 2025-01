Internacional abre venda de ingressos para amistoso com o México

O Internacional inicia nesta segunda-feira (6), a partir das 14h, a venda de ingressos para o amistoso com o México. A partida está marcada para 16 de janeiro, uma quinta-feira, às 21h, no Beira-Rio. O jogo servirá de preparação para a temporada das equipes, além de marcar a estreia do uniforme de 2025 do Colorado.

continua após a publicidade

➡️Mercado da Bola: live diária estreia hoje no Lance! analisando Gabigol no Cruzeiro

𝐈𝐍𝐓𝐄𝐑𝐍𝐀𝐂𝐈𝐎𝐍𝐀𝐋 🆚️𝐌𝐄́𝐗𝐈𝐂𝐎



🎟 𝐄́ 𝐇𝐎𝐉𝐄! Às 𝟏𝟒𝐡, começam as vendas dos ingressos para o amistoso contra a Seleção Mexicana!



⚡ 𝐋𝐨𝐭𝐞 𝐏𝐫𝐨𝐦𝐨𝐜𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥: Garanta sua entrada por apenas 𝐑$ 𝟐𝟎,𝟎𝟎!



📍 Todas as modalidades de sócios(as) e… pic.twitter.com/A5fKcYYTkS — Sport Club Internacional (@SCInternacional) January 6, 2025

Os interessados em comparecer na partida podem adquirir os ingressos a partir de R$ 20, para sócios, e R$ 50, para o público em geral. A abertura das vendas nesta segunda-feira é apenas para associados do clube. O restante poderá adquirir os bilhetes a partir de quarta-feira (8).

Internacional inicia venda de ingressos para confronto com o México (Foto: Divulgação)

Internacional apresentará novos uniformes

A partida também será uma oportunidade para os torcedores conferirem os novos uniformes do Internacional - assim como o da seleção mexicana. As duas equipes compartilham o mesmo fornecedor de material esportivo, que aproveitou a oportunidade para o lançamento.

continua após a publicidade

O jogo servirá como uma preparação para a temporada tanto do Inter, quanto do México. Enquanto o Colorado terá a disputa de quatro grandes competições, a seleção se prepara para a disputa das Eliminatórias da Copa do Mundo.

O primeiro compromisso oficial do Internacional ocorre em 22 ou 23 de janeiro, quando enfrenta o Guarany, em Bagé, pela primeira rodada do Campeonato Gaúcho. A Federação Gaúcha de Futebol (FGF) ainda não confirmou a data e horário da estreia das equipes na competição. O local, todavia, já é certo: o estádio Estrela D‘Alva, em Bagé, no sul do estado.