Internacional x Barra-SC: onde assistir, horário e escalações do jogo pela Copinha

Internacional e Barra-SC se enfrentam nesta terça-feira (7), às 13h (de Brasília), no Estádio Municipal Antônio Soares de Oliveira, em Guarulhos (SP), em jogo válido pela segunda rodada do grupo 29 da Copinha. A competição é reconhecida por revelar futuras estrelas do esporte. O jogo terá transmissão do YouTube da Federação Paulista.

continua após a publicidade

➡️ Copinha 2025: entenda o impacto financeiro para clubes, empresas e cidades

✅ FICHA TÉCNICA

Internacional x Barra-SC

2ª rodada - Grupo 29 - Copinha

📆 Data e horário: terça-feira, 7 de janeiro de 2025, às 13h (de Brasília)

📍 Local: Estádio Municipal Antônio Soares de Oliveira, em Guarulhos (SP)

📺 Onde assistir: YouTube da Federação Paulista

🕴️ Arbitragem: Leandro Oliveira (árbitro); Benedito Santana e Bruno Moura (auxiliares); Camilo Morais Zarpelão (quarto árbitro)

➡️ Seu clube na Copinha: Internacional busca hexacampeonato

A importância da Copa São Paulo de Futebol Júnior vai além da competição em si, servindo como uma vitrine para jovens jogadores ganharem experiência e visibilidade. O duelo entre Inter e Barra-SC, portanto, é mais do que um simples jogo: é uma chance de ver em campo os possíveis futuros destaques do futebol nacional.

continua após a publicidade

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

INTERNACIONAL (Técnico: Éder Moraes)

Menke; Cleiton, Cauã Ferreira, Esley e Kauã Barbosa; Vaghetti e Dionathan; Guilherme Barbosa, Allex e Pedrinho; Crysthyan Lucas



BARRA-SC (Técnico: Eduardo Zuma)

Daniel; Lucas Daniel, João Marcelo, João Vitor e Lucas Ferreira; Thalyson, Cauã e Vicente; Krystian, Ryan e Lucas Vargas