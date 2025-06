Internacional divulga boletim médico dos lesionados

Pouco antes da partida contra o Fluminense, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro, na noite deste domingo (1º), o Internacional divulgou o boletim médico dos jogadores lesionados. A situação mais grave é a do lateral-esquerdo Bernabei, que teve diagnosticada lesão muscular de grau 3, podendo voltar apenas em setembro.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Colorado agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Internacional

O goleiro Sergio Rochet e o atacante Johan Carbonero estão próximos de voltar. Enquanto isso, sem diagnóstico de lesão, Ricardo Mathias continua sentindo desconforto muscular na coxa esquerda.

Situação de Bernabei

Aos 17 minutos do segundo tempo do jogo contra o Bahia, na quarta-feira (28), Bernabei caiu em campo e acabou substituído. Apesar de ter saído caminhando normalmente, o argentino acabou tendo o diagnóstico de lesão muscular de grau 3 no adutor da coxa esquerda. A recuperação depende da genética de cada jogador.

continua após a publicidade

Segundo especialistas ouvidos pelo Lance!, o tratamento pode ir de três a dez semanas. A avaliação atual no Beira-Rio é de que o lateral-esquerdo só volte em setembro. As informações apuradas indicam que ele deve ficar até três semanas apenas controlando a dor. Depois, até dois meses e meio apenas fazendo trotes e corridas antes de retomar os trabalhos com bola.

Demais jogadores

As boas notícias surgem para o gol e o ataque. O camisa 1 está em fase final de tratamento da fratura no quarto metacarpo da mão esquerda sofrida na primeira rodada do Brasileirão, no dia 29 de abril. Rochet já realiza trabalhos específicos de campo com bola. Já 7 tem feito atividades de campo com a equipe de fisioterapia.

continua após a publicidade

Convocado pelo Equador mesmo lesionado, Enner Valencia deve seguir tratamento durante a Data FIFA com a comissão técnico da seleção do seu País. O Departamento Médico irá acompanhar a evolução do caso dia a dia.