O objetivo quase inalcançável do Internacional antes das férias

No começo da maratona de 19 jogos em 65 dias antes da Data FIFA de junho, ou 20 em 80 dias, da parada para o Mundial de Clubes e das férias, entre junho e julho, o técnico do Internacional, Roger Machado, traçou três metas. Duas estão cumpridas: as classificações para as oitavas de final na Copa do Brasil e na Copa Libertadores da América. O terceiro objetivo é quase inalcançável.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Colorado agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Internacional

Das 19 partidas da corrida até a Data FIFA, o Colorado tem apenas mais uma, contra o Fluminense. O jogo será no domingo (1º), às 20h30min (de Brasília), no Beira-Rio. No dia 12 de junho, o Alvirrubro vai a Belo Horizonte, pegar o Atlético-MG.

O objetivo inicial

A ideia inicial, no começo do Campeonato Brasileiro, era manter o Inter na parte de cima da tabela, próximo aos líderes, com uma distância pequena de pontos. Foi isso que Roger Machado explicou logo após a derrota de 1 a 0 para o Palmeiras, na quarta rodada.

continua após a publicidade

– A gente precisa seguir com a possibilidade de arrancar no quarto final da competição e se manter na briga pelo título. Não deixar os adversários abrirem muitos pontos – comentou.

Devido ao acúmulo de jogos, viagens, lesões e más atuações, a meta não foi alcançada. E ainda está longe.

Adversários estão muito distantes

Na 11ª rodada, o Colorado tem 11 pontos, dois à frente do último colocado o Z4. O líder, o Palmeiras, tem 22. O vice, Flamengo, está com 21. E o terceiro, Cruzeiro, e quarto, Bragantino, somam 20. Até mesmo o adversário deste domingo, o Tricolor Carioca está seis pontos à frente, na quinta colocação.

continua após a publicidade

Chegar o mais próximo de cima da parte de cima da classificação é quase impossível. Para isso, o Alvirrubro teria que vencer o Flu e o Galo nos próximos dois jogos e ver todos que estão na sua frente perdendo pontos. Ou seja, dos objetivos traçados no começo da maratona, esse é quase impossível de ser conquistado.