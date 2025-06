Colômbia convoca atacante do Internacional após corte por lesão

Para a próxima sequência de jogos para as eliminatórias da Copa do Mundo, o técnico da Colômbia, Néstor Lorenzo, teve que modificar a sua lista de 26 jogadores convocados para as disputas contra Peru e Argentina. Com a lesão muscular de Jhon Córdoba, o atleta teve que ser cortado e um jogador do Internacional ficou com a vaga.

Rafael Santos Borré , foi o substituto escolhido por Lorenzo. Ele atua com a camisa do Inter e foi o responsável por marcar um gol na última partida do time pela Libertadores, que garantiu a classificação contra o Bahia. Na 14° colocação do Brasileirão, o Colorado escalou o centroavante em seis jogos e ele pode contribuir com dois gols.

— A comissão técnica da Seleção Colombiana confirmou uma pequena lesão muscular no jogador Jhon Córdoba , que o impedirá de jogar nas Eliminatórias da Copa do Mundo da FIFA 2026, nas rodadas 15 e 16. Rafael Santos Borré será substituído em seu lugar — declarou a Confederação colombiana.

Atacantes convocados

Com as partidas em Barranquilla e Buenos Aires, o técnico conta com outros cinco atacantes: Luis Diaz (Liverpool-ING), Marino Hinestroza (Atlético Nacional-COL), Juan Camilo Hernandez (Real Betis-ESP), Jhon Jader Duran (Al-Nassr-ARS), Rafael Santos Borre (Internacional-BRA). Diaz estará disponível para entrar em campo somente contra a Argentina, já que acumula números de cartões amarelos e terá que ficar de fora da partida contra o Peru.

Próximas partidas da Colômbia

A Colômbia tem seu primeiro jogo contra o Peru, nesta sexta-feira (6), às 17h30 (de Brasília), no Estádio Metropolitano de Barranquila. Com os adversários praticamento eliminados, o Peru tentará usar todas as cartas para que consiga chegar ao menos na repescagem das eliminatórias. O jogo contra a Argentina será na terça-feira (10), no Estádio Monumental. O líder da tabela tenta segurar a posição contra o sexto colocado na partida começa às 21h (de Brasília).