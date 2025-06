Com lesão no abdômen, Rafael Borré volta ao DM do Internacional

O domingo (1º) foi um dia negativo para os colorados. Teve a derrota por 2 a 0 em um jogo apático contra o Fluminense. Teve o problema ligamentar no joelho direito de Fernando. E teve lesão muscular na região abdominal, que levou Rafael Borré de volta ao departamento médico do Internacional. Devido ao problema, o atacante acabou cortado da seleção colombiana.

O camisa 19 recém havia voltado do DM, depois de um mês afastado por lesão muscular na coxa direita – a segunda na mesma região. Ou seja, é a terceira vez que o atacante retorna aos consultórios.

Exames confirmaram lesão

Borré voltou a jogar na quarta-feira (28), inclusive marcando o gol da virada sobre o Bahia, na última rodada da fase de grupos da Libertadores. No domingo, contra o Tricolor Carioca, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro, ele iniciou a partida, mas não voltou no intervalo. Na coletiva, Roger Machado comentou que ele havia sentido algo, sem dar detalhes.

Conforme apurou o Lance!, na manhã desta segunda (2), exames de imagem confirmaram a lesão muscular na região abdominal. Além as Eliminatórias para a Copa do Mundo, o diagnóstico tira o atleta da partida do dia 12, contra o Atlético-MG, pelo Brasileirão. A previsão é de que ele volte a jogar após o Mundial de Clubes, na segunda metade de julho.

Casos mais graves

Fernando e Bernabei são os casos mais graves que chegaram recentemente ao DM. O volante teve uma lesão ligamentar no joelho direito. De acordo com informações internas do clube, o camisa 5 deve retornar entre quatro e seis meses. Como tem contrato somente até dezembro, é possível que não volte mais a atuar pelo Inter.

Já o lateral teve uma lesão muscular no adutor da coxa esquerda. O diagnóstico é de grau 3, o que leva a um tratamento mais longo, com a voltar sendo projetada para setembro.