Internacional pega Fluminense nas oitavas da Copa do Brasil

O Internacional pegou o Fluminense nas oitavas de final da Copa do Brasil, repetindo a final do torneio de 1992, quando o Colorado conquistou a taça. O sorteio realizado na sede da CBF, no Rio de Janeiro, também definiu o chaveamento das fases finais e, assim, o caminho da luta pelo tricampeonato do torneio continental, um dos objetivos traçado pelo técnico Roger Machado.

As oitavas estão previstas para as semanas de 30 de julho e 6 de agosto. Ou seja, depois do Mundial de Clubes. As quartas estão agendadas para 27 de agosto e 11 de setembro. As semifinais, para 5 e 19 de outubro. E as finais para 2 e 9 de novembro.

Os demais confrontos

Os demais confrontos serão São Paulo x Athlético-PR; Atlético-MG x Flamengo; Retrô-PE x Bahia; CRB x Cruzeiro, CSA x Vasco; Corinthians x Palmeiras; e Botafogo x Bragantinno.

O chaveamento das quartas de final até a final será conhecido no sorteio da próxima etapa. Os classificados às oitavas de final da Copa do Brasil receberam uma cota no valor de R$ 3.638.250. Quem passar para as quartas de final da competição nacional vai arrecadar mais R$ 4.740.750.

Na Libertadores deu Flamengo

Pouco antes, às 12h (de Brasília), em Luque (Paraguai), a Conmebol definiu os cruzamentos das oitavas de final da Libertadores da América. Líder do Grupo F, Inter pegou o Flamengo, segundo lugar no C. Dos confrontos entre Fortaleza x Vélez Sarsfield-ARG e Peñarol-URU x Racing-ARG sairão os adversários de quem se classificar entre Colorado e Rubro Negro.

continua após a publicidade

A próxima fase do torneio continental acontece apenas em agosto, após a disputa do Mundial de Clubes. As datas bases são as semanas dos dias 13 e 20.