Internacional deve ficar sem Fernando no resto da temporada

A derrota por 2 a 0 para o Fluminense e a proximidade da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro não foram as únicas notícias ruins para o Internacional neste domingo (1º). Isso porque entre os jogadores que saíram lesionados na partida, Fernando tem a situação mais grave. O volante teve uma lesão grave no ligamento cruzado posterior do joelho direito e deve ficar de quatro a seis meses em recuperação.

Rafael Borré, com dores no abdômen, e Vitinho, com problemas no cotovelo esquerdo também foram substituídos contra o Tricolor Carioca, também preocupam, mas voltam antes.

Volante saiu no começo do jogo

Eram 14 minutos quando o camisa 5 colorado sentiu a lesão. O volante tentou escapar de um carrinho, e ao encostar a perna direita no chão já fez cara de dor. Ele caiu. Foi atendido. Tentou voltar, mas não resistiu.

Conforme o Lance! apurou, exames de imagem realizados na manhã desta segunda-feira (2) confirmaram a gravidade da lesão. O tratamento intensivo foi iniciado imediatamente.

No prognóstico mais otimista, Fernando teria retorno aos gramados entre o meio e o fim de outubro. No mais pessimista, a volta ocorreria apenas no começo de 2026. O atleta completa 38 anos em julho e tem contrato com o Alvirrubro até dezembro deste ano.

Bernabei também terá longa recuperação

Outro jogador com recuperação longa é o lateral-esquerda Bernabei. O argentino sentiu o adutor da coxa esquerda na virada de 2 a 1 sobre o Bahia, na quarta (28). O diagnóstico confirmou lesão muscular e grau 3, a mais grave.

Segundo especialistas ouvidos pelo Lance!, o tratamento pode ir de três a dez semanas. A avaliação atual no Beira-Rio é de que o camisa 26 só volte em setembro. As informações apuradas indicam que ele deve ficar até três semanas apenas controlando a dor.