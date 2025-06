Mais uma polêmica se inicia com a federação equatoriana. Após o caso com o jogador do Flamengo, Gonzalo Plata, convocado no momento em que se recupera de uma lesão no joelho esquerdo, agoras foi a vez do Internacional desaprovar a convocação de um de seus jogadores, Enner Valencia, pelo Equador.

O técnico Sebastian Beccacece convocou Valencia mesmo sem ele entrar em campo pelo Colorado desde 8 de maio. Na época, jogando contra o Atlético Nacional, na Colômbia, o jogador deixou o campo no primeiro tempo ao reclamar de dores na coxa esquerda. Dias após a partida, o clube confirmou que lesão seria no músculo posterior. Comparando com um problema parecido de um de seus companheiros, Rafael Borré, que teve a mesma questão física, o atacante pode retornar aos gramados um mês depois, na vitória contra o Bahia.

O Internacional protestou contra a convocação de Enner Valencia pelo Equador. O jogador está na lista que disputará as partidas contra o Brasil, na quinta-feira (05) às 20h (de Brasília) e Peru, na terça-feira (10), às 22h30 (de Brasília), pode piorar a lesão. O clube entende que o atacante pode voltar da data Fifa com a lesão agravada caso entre em campo.

Confira declaração do Internacional:

"O atleta foi convocado pela Seleção do Equador para o próximo período de Data FIFA. Desde o início, o Sport Club Internacional deixou claro à Federação Equatoriana de Futebol que o jogador não reúne condições clínicas e físicas para atuar, estando ainda em processo de recuperação. A participação em jogos neste momento representa risco de agravamento do quadro.

Mesmo assim, a convocação foi mantida. Diante disso, e com foco na saúde e recuperação plena do atleta, o Clube ajustou com a Federação que o tratamento seguirá no Equador, com acompanhamento diário e comunicação direta entre os departamentos médicos, buscando preservar sua evolução".

Veja lista de convocados do Equador:

Goleiros:

Hernán Galíndez, Moisés Ramírez, David Cabezas e Gonzalo Valle;

Defensores:

Piero Hincapié, Willian Pacho, Joel Ordóñez, Xavier Arreaga, Ángelo Preciado, Pervis Estupiñán, Cristhian Ramírez e Félix Torres;

Meio-campista:

Alan Franco, Pedro Vite, Moisés Caicedo, Denil Castillo, Byran Ramírez, Jhegson Méndez, Kendry Páez, Alan Minda e Yaimar Medina;

Atacantes:

Enner Valencia, Leonardo Campana, Kevin Rodríguez, Nilson Angulo, Jhon Mercado e Jphn Yeboah.