Escalações Internacional x Fluminense: Roger Machado vai de força máxima

O Internacional precisa voltar a vencer no Campeonato Brasileiro para se afastar da proximidade da zona de rebaixamento. Para isso, o técnico Roger Machado vai com força máxima para enfrentar o Fluminense, às 20h30min (de Brasília) deste domingo (1º), pela 11ª rodada da competição. Inclusive com a volta de Vitinho ao time titular. Com 11 pontos, o Colorado necessita a vitória nesta noite gélida em Porto Alegre para subir na tabela.

O jogo no estádio Beira-Rio é o último ante da Data FIFA de junho e o penúltimo antes da parada para o Mundial de Clubes. Após o enfrentamento contra o Atlético-MG, dia 12, em Belo Horizonte, o Alvirrubro dará 15 dias de férias aos jogadores.

Ausências e permanências

Sem Bernabei, que sofreu lesão muscular contra o Bahia, quarta-feira (28), pela Libertadores, o Inter terá Ramon na posição. Na frente, porém, Roger Machado deve manter a formação do segundo tempo da partida do torneio continental, com Vitinho, Rafael Borré e Wesley. O restante do time será mantido.

Assim, o Colorado vai a campo com Anthoni; Aguirre, Vitão, Juninho e Ramon; Fernando, Bruno Henrique e Alan Patrick; Vitinho, Rafael Borré e Wesley.

Flu se prepara para o Mundial

Do lado do Tricolor Carioca, o confronto deste domingo será o último antes de embarcar para o Mundial de Clubes, nos EUA. Mesmo assim, o técnico Renato Gaúcho ganhou reforços para enfrentar o Internacional. Keno e Samuel Xavier voltam a estar a disposição. Dos dois, Xavier começa o enfrentamento.

Assim o Flu vai para o confronto com Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Freytes e Renê; Thiago Santos, Martinelli e Nonato; Jhon Arias, Kevin Serna e Everaldo.