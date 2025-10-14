Internacional de olho nos contratos que estão por vencer

Com a temporada chegando no final, o Internacional está de olho nos contratos que estão por vencer. Do elenco à disposição para Ramón e Emiliano Díaz, oito atletas têm seus vínculos terminando até junho do ano que vem. Quatro deles têm sido usados como titulares desde a chegada dos argentinos no Beira-Rio, um quinto iniciou a vitória contra o Botafogo, marcando gol, e parece ter ganho a posição.

Quando faltam seis meses para terminar o vínculo, o jogador pode assinar um pré-contrato com outra equipe.

Quais os contratos que estão por vencer em 31/12/2025

Bruno Henrique

Completando 36 anos em novembro, o volante voltou a ganhar espaço no time do Inter com a chegada dos Díaz. O camisa 8, porém, é um dos casos que exigem ponderação. Apesar das críticas recorrentes da torcida, ele mantém papel relevante de liderança no grupo. Sua permanência dependerá da relação custo-benefício e do interesse do jogador em seguir no clube por mais uma temporada.

Bruno Henrique voltou ao time com os Díaz (Foto: Ricardo Duarte/SC Internacional)

Carbonero

Emprestado pelo Racing, o colombiano se tornou peça fundamental no elenco, especialmente após a saída de Wesley, ganhando protagonismo, marcando gols e dando assistências. Virá ainda mais valorizado após estrear com gol na seleção da Colômbia. O contrato de empréstimo estipula 4 milhões de dólares (R$ 21,9 milhões no câmbio atual) para aquisição em definitivo. A direção conversa com o clube de Avellaneda para reduzir o valor e parcelar a compra, numa negociação que será tratada como prioridade no fim da temporada.

Gabriel Mercado

Mercado é peça chave na defesa colorada (Foto: Ricardo Duerta/SC Internacional)

Aos 38 anos, o argentino é um dos líderes do grupo e referência de vestiário, além de ter colocado a defesa nos eixos. Deu segurança ao setor ao voltar à titularidade, seja com dois ou três zagueiros. O Inter tentará renovar o contrato por mais uma temporada, principalmente pela influência que exerce sobre os mais jovens e pela solidez que dá à defesa. A permanência depende mais do zagueiro do que da direção.

Óscar Romero

Pouco usado na era Roger Machado, o paraguaio chegou no fim da janela de transferência do começo do ano, mas só ganhou protagonismo com a chegada dos Díaz. Apareceu como segundo volante pela esquerda e até como meia. Nos treinos, foi testado na ponta esquerda. Sua permanência dependerá do desempenho nas últimas rodadas, além de uma possível readequação salarial.

Romero ganhou espaço com os Díaz (Foto: Ricardo Duarte/SC Internacional)

Victor Gabriel

Com apenas 21 anos, o zagueiro foi um dos principais nomes no começo da temporada. Após lesão muscular, perdeu espaço com atuações irregulares. É visto, contudo, como uma aposta para o futuro. O Inter tem a opção de comprar 50% de seus direitos por R$ 3 milhões junto ao Sport e pretende tentar negociar valores e formas de pagamento. Considerado um ativo com potencial de revenda, Victor Gabriel tem permanência bem encaminhada.

Lucca Drummond

O centroavante passou boa parte do ano se recuperando de uma grave lesão no joelho direito, voltando apenas nas últimas semana. Com o contrato se encerrando em dezembro, a tendência é de que o clube não renove sua permanência, com o atleta tendo que buscar outra equipe para dar sequência à carreira em 2026.

Quais os contratos que estão por vencer até 31/6/2026

Raykkonen

Contratado para o sub-17 junto ao Goiás, o atacante com nome de piloto de Fórmula 1 chamou atenção de Roger Machado no primeiro semestre, quando passou a treinar com os profissionais e a ser relacionado, entrando em algumas partidas. O garoto de 17 anos já pode assinar pré-contrato com outro time. O Inter planeja mantê-lo no elenco para trabalhar seu desenvolvimento.

Vitinho

Atleta do Dínamo de Kiev, Vitinho chegou no começo do ano vindo do Bragantino com contrato até junho. Por conta de suas boas atuações no Gauchão e de uma lesão, teve seu contrato prorrogado por um ano, graças à prorrogação de uma medida da Fifa que permite jogadores que atuam em áreas em conflito firmarem contrato fora da região. O camisa 28 voltou a marcar gol na vitória sobre o Botafogo. Sua permanência ainda é uma incógnita, mas seu estilo agrada à direção.

Vitinho tem oito gols este ano (Foto: Ricardo Duarte/SC Internacional)

Do que dependem contratos que estão por vencer

O futuro dos oito jogadores depende de duas variáveis. Uma é a avaliação da comissão técnica de Ramón e Emiliano Díaz sobre a necessidade de permanência de cada um para a temporada de 2026. Aqueles que têm sido usados como titulares, pelo que apurou o Lance!, têm prioridade nas conversas.

A outra é financeira. Com necessidade de contenção de gastos e com poucas chances de disputar a próxima Libertadores, o clube tem como objetivo equilibrar orçamento e competitividade do time.