Estádio do Internacional ganha nova iluminação cênica

Com a parada da Data Fifa, o estádio do Internacional começou ganhar nova iluminação cênica. No processo que faz parte da modernização do Beira-Rio, que tem parceria com a Brio e a Silicon, o Colorado promove a troca das lâmpadas nas membranas. A nova instalação, que tem prazo até o final deste mês para ser entregue, trará novidades importantes.

O que muda com a nova iluminação cênica

Entre os diferenciais, a partir de agora, será possível, por exemplo, individualizar cada refletor, diferentemente do funcionamento atual, onde as membranas só podem ser iluminadas com uma única cor. Além disso, a troca da iluminação cênica irá aprimorar as luzes, possibilitando que o Beira-Rio fique colorido de diversas formas, inclusive horizontalmente.

Em termos de qualidade, a estrutura trará uma redução no consumo e maior eficiência elétrica, além da redução dos custos com manutenção. Além disso, as iluminações do estádio e do Gigantinho estarão interligadas, possibilitando espetáculos integrando ambos os espaços.

Conexão entre torcida e estádio

Conforme o vice-presidente de Patrimônio do clube, Gabriel Nunes, a tecnologia inovará a conexão entre torcida e estádio, trazendo uma nova atmosfera.

– Após 11 anos da revitalização, estamos atualizando diversas estruturas da nossa casa. Finalizada a troca dos telões, é a vez da iluminação interna e externa. Esse ganho tecnológico posiciona o Beira-Rio como um estádio e um complexo diferenciado no cenário da América do Sul – acrescentou.

Uma parte dessa conexão entre estádio e arquibancada, promovida devido aos progressos tecnológicos do complexo, já foi vista após o duelo contra o Botafogo, com um show de luzes envolvendo o Beira-Rio e os torcedores, após o triunfo por 2 a 0 diante dos cariocas.