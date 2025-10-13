Estádio do Internacional ganha nova iluminação cênica
Processo faz parte da modernização do Beira-Rio iniciada este ano
- Matéria
- Mais Notícias
Com a parada da Data Fifa, o estádio do Internacional começou ganhar nova iluminação cênica. No processo que faz parte da modernização do Beira-Rio, que tem parceria com a Brio e a Silicon, o Colorado promove a troca das lâmpadas nas membranas. A nova instalação, que tem prazo até o final deste mês para ser entregue, trará novidades importantes.
Internacional encerra semana com atividades na academia
Internacional
As novas maratonas do Internacional na reta final do Brasileirão
Internacional
Atacante do Internacional chora ao marcar em estreia em seleção
Futebol Internacional
➡️Tudo sobre o Colorado agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Internacional
O que muda com a nova iluminação cênica
Entre os diferenciais, a partir de agora, será possível, por exemplo, individualizar cada refletor, diferentemente do funcionamento atual, onde as membranas só podem ser iluminadas com uma única cor. Além disso, a troca da iluminação cênica irá aprimorar as luzes, possibilitando que o Beira-Rio fique colorido de diversas formas, inclusive horizontalmente.
Em termos de qualidade, a estrutura trará uma redução no consumo e maior eficiência elétrica, além da redução dos custos com manutenção. Além disso, as iluminações do estádio e do Gigantinho estarão interligadas, possibilitando espetáculos integrando ambos os espaços.
Conexão entre torcida e estádio
Conforme o vice-presidente de Patrimônio do clube, Gabriel Nunes, a tecnologia inovará a conexão entre torcida e estádio, trazendo uma nova atmosfera.
– Após 11 anos da revitalização, estamos atualizando diversas estruturas da nossa casa. Finalizada a troca dos telões, é a vez da iluminação interna e externa. Esse ganho tecnológico posiciona o Beira-Rio como um estádio e um complexo diferenciado no cenário da América do Sul – acrescentou.
Uma parte dessa conexão entre estádio e arquibancada, promovida devido aos progressos tecnológicos do complexo, já foi vista após o duelo contra o Botafogo, com um show de luzes envolvendo o Beira-Rio e os torcedores, após o triunfo por 2 a 0 diante dos cariocas.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias