Internacional encerra semana com atividades na academia

A primeira parte da Data Fifa terminou com trabalho no CT Parque Gigante. Depois de folgar na segunda-feira (6), o elenco do Internacional encerrou a semana com atividades na academia. O grupo se apresentou às 9h (de Brasília) nesta segunda (13) para os últimos preparativos visando a retomada do Campeonato Brasileiro. O Colorado volta a campo na quarta (15), às 20h, contra o Mirassol, na cidade homônima, no Interior de São Paulo.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Colorado agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Internacional

O Alvirrubro é 15º na tabela de classificação, com 32 pontos, sete a frente do Fortaleza, 17º e primeiro na zona de rebaixamento.

Como será a agenda de atividades da semana

Depois do jogo-treino contra o Brasil de Farroupilha no sábado (11), vencido por 1 a 0 pelo Inter, o elenco se reapresentou às 9h do domingo. Os jogadores completaram a semana com atividades físicas na academia do CT Parque Gigante. Os atletas encararam um circuito com várias estações de exercícios. Somente os goleiros foram a campo trabalhar com bola.

Nesta segunda e terça (14), a comissão técnica de Ramón e Emiliano Díaz marcou treinamentos para as 10h, com a viagem para São Paulo ocorrendo no começo da tarde. Na quarta, o Alvirrubro enfrenta o Mirassol pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro.

continua após a publicidade

Após a partida no Interior de São Paulo, o grupo volta a Porto Alegre e se reapresenta no CT Parque Gigante na quinta (16), a partir das 16h. Na sexta (17), o treino é pela manhã, e no sábado (18), à tarde. No domingo (19), o Inter enfrenta o Sport, às 18h30min, no estádio Beira-Rio.

A agenda dos próximos dias

Terça-feira (14) – 10h Quarta-feira (15) – 20h – Mirassol x Inter Quinta-feira (16) – 16h Sexta-feira (17) – 10h Sábado (18) – 16h Domingo (19) – 18h30 – Inter x Sport