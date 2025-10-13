Internacional encerra semana com atividades na academia
Grupo trabalhou no domingo (12) pela manhã no CT Parque Gigante
A primeira parte da Data Fifa terminou com trabalho no CT Parque Gigante. Depois de folgar na segunda-feira (6), o elenco do Internacional encerrou a semana com atividades na academia. O grupo se apresentou às 9h (de Brasília) nesta segunda (13) para os últimos preparativos visando a retomada do Campeonato Brasileiro. O Colorado volta a campo na quarta (15), às 20h, contra o Mirassol, na cidade homônima, no Interior de São Paulo.
O Alvirrubro é 15º na tabela de classificação, com 32 pontos, sete a frente do Fortaleza, 17º e primeiro na zona de rebaixamento.
Como será a agenda de atividades da semana
Depois do jogo-treino contra o Brasil de Farroupilha no sábado (11), vencido por 1 a 0 pelo Inter, o elenco se reapresentou às 9h do domingo. Os jogadores completaram a semana com atividades físicas na academia do CT Parque Gigante. Os atletas encararam um circuito com várias estações de exercícios. Somente os goleiros foram a campo trabalhar com bola.
Nesta segunda e terça (14), a comissão técnica de Ramón e Emiliano Díaz marcou treinamentos para as 10h, com a viagem para São Paulo ocorrendo no começo da tarde. Na quarta, o Alvirrubro enfrenta o Mirassol pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro.
Após a partida no Interior de São Paulo, o grupo volta a Porto Alegre e se reapresenta no CT Parque Gigante na quinta (16), a partir das 16h. Na sexta (17), o treino é pela manhã, e no sábado (18), à tarde. No domingo (19), o Inter enfrenta o Sport, às 18h30min, no estádio Beira-Rio.
A agenda dos próximos dias
- Terça-feira (14) – 10h
- Quarta-feira (15) – 20h – Mirassol x Inter
- Quinta-feira (16) – 16h
- Sexta-feira (17) – 10h
- Sábado (18) – 16h
- Domingo (19) – 18h30 – Inter x Sport
