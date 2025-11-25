menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsInternacional

Análise: Internacional dos Díaz abusa dos erros de finalização

Em 12 jogos com os argentinos, Colorado teve um gol a cada 15,8 chutes

Roberto-Jardim-aspect-ratio-1024-1024
Roberto Jardim
Porto Alegre (RS)
Dia 25/11/2025
08:30
Finalização de Rafael Borré, atacante do Internacional
imagem cameraFinalização de Rafael Borré, atacante do Internacional (Foto: Elton Silveira/W9 PRESS/Gazeta Press)
  • Matéria
  • Mais Notícias

O empate em 1 a 1 como Santos, na noite desta segunda-feira (24), escancarou uma realidade da era Díaz no Internacional: a ineficácia do ataque colorado. Para colocar a bola na rede do Peixe, o alvirrubro precisou de 24 finalizações. Desde a chegada de Ramón e Emiliano Díaz, o clube marcou 12 gols, e teve 190 finalizações, segundo dados do Sofascore. Ou um gol a cada 15,6 chute ao gol adversário. Além disso, o Alvirrubro ficou quatro jogos sem marcar. Ou seja, o Internacional dos Díaz abusa dos erros de finalização.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Colorado agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Internacional

Erros de finalizações

Contra o Peixe, adversário direto na luta para se distanciar do Z4, o Inter chutou 24 vezes para marcar. As chances foram sendo empilhadas. Vitinho tentou seis vezes, acertou duas na trave. Rafael Borré, quatro. Mesmo número de Alan Patrick, que acertou uma vez a trave e acertou a outra. Aliás, o 10 é o artilheiro do ano, com 20 gols, dez deles no Brasileirão. 

Também finalizaram Braian Aguirre (três vezes), Bernabei e Gustavo Prado (duas cada), Vitão, Bruno Henrique e Vitão (uma cada). Das oportunidades, quatro foram as chamadas "chances claras", três na trave – duas com Vitinho e outra com Alan Patrick – e uma no gol. E do total, 15 foram no primeiro tempo, quando o Inter poderia ter saído com um placar mais elástico.

continua após a publicidade

Confira as oportunidades da era Díaz

JogoPlacarFinalizaçõesEm golGol

Santos (C)

1x1

24

4

1

Ceará (F)

1x2

10

3

2

Bahia (C)

2x2

16

6

2

Vitória (F)

1x0

11

3

0

Atlético-MG (C)

0x0

21

9

0

Fluminense (F)

1x0

21

7

0

Bahia (F)

1x0

18

7

0

Sport (C)

2x0

13

5

2

Mirassol (F)

3x1

17

5

1

Botafogo (C)

2x0

15

7

2

Corinthians (C)

1x1

10

4

1

Juventude (F)

1x1

14

3

1

TOTAL

12 gols pró,
12 contra

190

63

12

O que vem por aí

Agora, o time de Ramón e Emiliano Díaz tem três jogos para seguir na Série A em 2026. Dos três, dois são fora – contra Vasco e São Paulo. A última partida, contra o Bragantino, será em casa.

  • 28/11 – Sexta – 19h30min – Vasco x Internacional
  • 3/12 – Quarta – 20h – São Paulo x Internacional
  • 7/12 – Domingo – 16h – Internacional x Bragantino
Gol de Alan Patrick, do Internacional
Lance do gol de Alan Patrick (10) (Foto: MIGUEL NORONHA/Agencia Enquadrar/Gazeta Press)

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias