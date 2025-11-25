Chances de o Internacional cair para a Série B se mantêm estáveis
Empate em 2 a 2 com o Bahia fez percentual de risco subir para 16,9%
O empate em 1 a 1 com o Santos, na segunda-feira (24), pela 35º rodada do Campeonato Brasileiro, foi frustrante para a comissão técnica, para a torcida. mas praticamente não interferiu na luta para se afastar da zona de rebaixamento. É que, de acordo com cálculo do Departamento de Matemática da UFGM, as chances de o Internacional cair para a Série B mantiveram estáveis. Antes da rodada, o percentual estava em 6,5%, e permaneceram no mesmo patamar.
Com o resultado no Beira-Rio, o Colorado chegou a 41 pontos, se mantendo três pontos à frente do Santos, que continuou na 17ª posição, com 38 pontos.
Chances se mantêm estável
Mesmo tendo perdido dois pontos em casa, e permanecido na 15ª colocação, o time de Ramón e Emiliano Díaz subiu para 41 pontos. O "número mágico", aquele que garantiria um time na Série A do próximo ano, continua sendo 45 e está ali, a quatro pontos no horizonte colorado. Vale conferir a evolução dos dados das últimas cinco rodadas.
Confira a evolução das chances de rebaixamento
|Time
|32ª rodada
|33ª rodada
|13ª rodada (jogo atrasado do Santos)
|34ª rodada
|35ª rodada
20º – Sport
99,9%
100%
100%
100%
100%
19º – Juventude
91%
76,8%
81,9%
87,1%
97,9%
18º – Fortaleza
87,3%
92,6%
95%
87,4%
88,6%
17º – Santos
50,5%
59,4%
36,3%
47,7%
57,8%
16º – Vitória
47,8%
51,9%
61,5%
68,7%
43,5%
15º – Inter
15,1%
16,9%
21,6%
6,5%
6,5%
Os jogos colorados
- 28/11 – Sexta – 19h30min – Vasco x Internacional
- 3/12 – Quarta – 20h – São Paulo x Internacional
- 7/12 – Domingo – 16h – Internacional x Bragantino
