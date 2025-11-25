menu hamburguer
Internacional

Chances de o Internacional cair para a Série B se mantêm estáveis

Empate em 2 a 2 com o Bahia fez percentual de risco subir para 16,9%

Roberto-Jardim-aspect-ratio-1024-1024
Roberto Jardim
Porto Alegre (RS)
Dia 25/11/2025
11:00
Gol de Alan Patrick, do Internacional
imagem cameraLance do gol de Alan Patrick contra o Santos (Foto: MIGUEL NORONHA/Agencia Enquadrar/Gazeta Press)
O empate em 1 a 1 com o Santos, na segunda-feira (24), pela 35º rodada do Campeonato Brasileiro, foi frustrante para a comissão técnica, para a torcida. mas praticamente não interferiu na luta para se afastar da zona de rebaixamento. É que, de acordo com cálculo do Departamento de Matemática da UFGM, as chances de o Internacional cair para a Série B mantiveram estáveis. Antes da rodada, o percentual estava em 6,5%, e permaneceram no mesmo patamar.

Com o resultado no Beira-Rio, o Colorado chegou a 41 pontos, se mantendo três pontos à frente do Santos, que continuou na 17ª posição, com 38 pontos.

Chances se mantêm estável

Mesmo tendo perdido dois pontos em casa, e permanecido na 15ª colocação, o time de Ramón e Emiliano Díaz subiu para 41 pontos. O "número mágico", aquele que garantiria um time na Série A do próximo ano, continua sendo 45 e está ali, a quatro pontos no horizonte colorado. Vale conferir a evolução dos dados das últimas cinco rodadas.

Confira a evolução das chances de rebaixamento

Time32ª rodada33ª rodada13ª rodada (jogo atrasado do Santos)34ª rodada35ª rodada

20º – Sport

99,9%

100%

100%

100%

100%

19º – Juventude

91%

76,8%

81,9%

87,1%

97,9%

18º – Fortaleza

87,3%

92,6%

95%

87,4%

88,6%

17º – Santos

50,5%

59,4%

36,3%

47,7%

57,8%

16º – Vitória

47,8%

51,9%

61,5%

68,7%

43,5%

15º – Inter

15,1%

16,9%

21,6%

6,5%

6,5%

Os jogos colorados

  • 28/11 – Sexta – 19h30min – Vasco x Internacional
  • 3/12 – Quarta – 20h – São Paulo x Internacional
  • 7/12 – Domingo – 16h – Internacional x Bragantino
Finalização de Rafael Borré, atacante do Internacional
Borré tenta marcar gol contra o Santos (Foto: Elton Silveira/W9 PRESS/Gazeta Press) <br>

