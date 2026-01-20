Internacional confirma volante argentino vindo da Rússia

O Internacional confirmou no domingo (18) a contratação do volante argentino Rodrigo Villagra. Sem dar detalhes, o Colorado anunciou que foram fechadas as bases contratuais com o CSKA Moscou, da Rússia. Pelo que apurou o Lance!, o atleta chega por empréstimo de 400 mil dólares, ou R$ 2,15 milhões no câmbio atual, com cláusula de obrigatoriedade de compra caso o atleta atue em pelo menos 69% dos jogos na temporada.

O valor estabelecido em contrato é de 3,6 milhões de dólares, ou R$ 19,4 milhões. Villagra será o 10° estrangeiro no grupo principal, ou 11º se o ganês Benjamin, do sub-20 e usado na largada do Campeonato Gaúcho, seguir no elenco.

Volante começou no Rosário Central

Aos 24 anos, Villagra estava no futebol russo há uma temporada. Na carreira, passou por River Plate, Talleres e Rosário Central. A última vez em que ele esteve em campo foi no dia 7 de dezembro, na derrota para o Krasnodar, por 3 a 2. Na atual temporada, só esteve em campo nove vezes nas 18 partidas disputadas pelo CSKA. Portanto, será necessário alguns dias de adaptação ao trabalho da nova comissão.

Villagra se tornou profissional no Rosário Central, da Argentina, em 2019, quando estreou em uma partida da fase de grupos da Libertadores. Depois de duas temporadas, foi negociado com o Talleres e, em 2023, foi vendido ao River Plate, de onde saiu para a Rússia em março de 2025.

Outras chegadas

Além de Villagra, outros dois nomes já chegaram ao Beira-Rio. O primeiro foi o também volante Paulinho Paula, que não renovou com o Vasco e ficou livre no mercado. Outro reforço anunciado e já apresentado foi o zagueiro equatoriano Félix Torres, que veio por empréstimo do Corinthians.

Ambos já tiveram os nomes publicados no Boletim Informativo Diário (BID), da CBF. A tendência é que o novo meio-campista colorado estreie nesta quarta-feira (21), contra o Inter-SM, pela quarta rodada do Campeonato Gaúcho. Já o defensor deve fazer sua primeira partida com a camisa vermelha no Gre-Nal 449, no domingo (25).