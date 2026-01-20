Internacional encaminha ampliação de vínculo de atacante

Em meio à disputada do Campeonato Gaúcho e às vésperas da estreia do time titular na competição, um dos temas em pauta nos bastidores do Internacional é a ampliação do vínculo do atacante Vitinho. A direção colorada trabalha para garantir a permanência do camisa 28, que está na mira de outros clubes. Segundo apurou o Lance!, é esperado um acerto para os próximos dias. As conversas para rever o contrato com o jogador iniciaram nas últimas semanas.

A tendência é de que o atleta permaneça no Beira-Rio. Pelo que a reportagem ficou sabendo, Vitinho já indicou interesse em permanecer em Porto Alegre.

Ampliação de vínculo de Vitinho

O atual vínculo do jogador, que termina no dia 30 de junho, se deve a uma normativa da Fifa. Pertencente ao Dínamo de Kiev, da Ucrânia, ele chegou ao Alvirrubro por empréstimo em janeiro do ano passado, vindo do Bragantino. Inicialmente, foi estabelecido um contrato de seis meses a partir da liberação da entidade máxima do futebol para atletas com contratos com clubes ucranianos, por conta da guerra iniciada em 2022.

A normativa foi revista e o acerto foi ampliado por 12 meses. Agora, como seu contrato com o clube de Kiev se encerra na metade do ano, Vitinho já poderia assinar um pré-contrato com outra equipe e deixar o Beira-Rio sem pagamento, para nenhum dos dois times, a partir de julho.

Clubes interessados em atacante

Recentemente, o 28 teve seu nome ligado ao Santos. O Inter, por sua vez, disse não ter conhecimento sobre um pré-acordo entre o Peixe e o jogador. Assim como o estafe do atleta não confirmou a informação. O Bahia também apareceu como interessado. Além disso, o Liaoning Tieren FC, da China, acenou aos representantes do jogador.

Desde a chegada ao Inter, Vitinho soma 48 jogos, 11 gols marcados, uma assistência e participação decisiva na conquista do Gauchão de 2025. De acordo com o planejamento alvirrubro, ele deve fazer sua estreia na temporada na partida desta quarta (21), diante do Inter-SM, no Beira-Rio, pelo Gauchão.