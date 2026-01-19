O ex-jogador Perdigão, de 48 anos, relatou ter sido agredido por um policial militar após a partida entre São Joseense e Operário, disputada neste domingo (18), na Vila Capanema, pelo Campeonato Paranaense. O episódio foi divulgado por meio de um vídeo publicado nas redes sociais.

continua após a publicidade

Na publicação, Perdigão afirma que a abordagem ocorreu na saída do estádio, quando se aproximou de um policial apenas para cumprimentá-lo e parabenizá-lo pelo serviço. Segundo o relato, sem qualquer justificativa aparente, o agente teria partido para a agressão com um cassetete. O ex-jogador destacou que não reagiu em nenhum momento e tentou se afastar para evitar qualquer tipo de confronto.

📲 Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

— Todos que me conhecem sabem que sou uma pessoa tranquila, bem-quista e que gosta de interagir com as pessoas. Naquele momento, me aproximei de um policial apenas para cumprimentá-lo, parabenizar pelo serviço e desejar boa noite. Não sei se houve algum mal-entendido, mas, de forma repentina e sem qualquer justificativa, ele veio em minha direção me agredindo com um cassetete — disse Perdigão.

continua após a publicidade

— Em todo momento tentei apaziguar a situação, me afastando e demonstrando que não havia qualquer intenção de confronto. Não fui violento, não fui rude e não reagi à agressão. Ainda assim, a violência aconteceu de forma totalmente gratuita e injustificável — completou.

O Lance! entrou em contato com a Secretaria de Segurança Pública do Estado do Paraná, mas, até o fechamento desta matéria, não obteve retorno. Assim que um posicionamento oficial for divulgado, o texto será atualizado.

continua após a publicidade

Aposentado desde 2011, Perdigão construiu carreira por clubes tradicionais do futebol brasileiro, como Athletico-PR, Internacional, Corinthians e Vasco. Nascido em Curitiba, o ex-jogador foi revelado pela Paraná.

Ao longo da trajetória, conquistou títulos relevantes, entre eles o Campeonato Paranaense em 1995 e 1996, o Campeonato Catarinense em 2000 e 2001 (Joinville), a Libertadores e o Mundial de Clubes pelo Colorado em 2006, além de ter feito parte da reconstrução do Timão, ao conquistar o da Série B do Campeonato Brasileiro com o Corinthians, em 2008.

Perdigão foi campeão do mundo pelo Internacional (Foto: Reprodução/Instagram)

Veja abaixo o texto completo divulgado por Perdigão:

"Fala galera, velho Perdiga na área! Normalmente venho com noticias boas, mas hoje a situação é diferente.

Quero relatar uma situação extremamente constrangedora e dolorosa que vivi neste final de semana.

Neste domingo, dia 18/01, na saída do jogo entre São Joseense x Operário na Vila Capanema, fui covardemente agredido por um membro despreparado da Polícia Militar. É lamentável que uma atitude isolada como essa acabe manchando a imagem de uma instituição que deveria existir para proteger o cidadão.

Todos que me conhecem sabem que sou uma pessoa tranquila, bem-quista e que gosta de interagir com as pessoas. Naquele momento, me aproximei de um policial apenas para cumprimentá-lo, parabenizar pelo serviço e desejar boa noite. Não sei se houve algum mal-entendido, mas, de forma repentina e sem qualquer justificativa, ele veio em minha direção me agredindo com um cassetete.

Em todo momento tentei apaziguar a situação, me afastando e demonstrando que não havia qualquer intenção de confronto. Não fui violento, não fui rude e não reagi à agressão. Ainda assim, a violência aconteceu de forma totalmente gratuita e injustificável.

Reforço que, como cidadão, temos direitos que precisam ser respeitados. Violência, especialmente vinda de quem tem o dever de zelar pela nossa segurança, é inadmissível.

Informo que todas as medidas cabíveis já estão sendo tomadas, e espero sinceramente que o responsável seja devidamente responsabilizado.

Agradeço de coração todas as mensagens de apoio e solidariedade que venho recebendo. Apesar de tudo, me encontro bem!

Que Deus abençoe a todos"

+Aposte no Campeonato Gaúcho!

É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.