Internacional x Inter-SM: onde assistir ao vivo, horário e escalações do Gauchão 2026
Colorado e Alvirrubro se enfrentam pela quarta rodada
Internacional e Inter de Santa Maria se enfrentam nesta quarta-feira (21), às 19h (de Brasília), no Beira-Rio, pela quarta rodada do Campeonato Gaúcho 2026. O jogo terá transmissão dos canais Sportv (tv fechada) e Premiere (streaming). Clique para assistir no Premiere.
Ficha do jogo
Como chegam os dois times?
Jogando com time misto e sob o comando do auxiliar técnico Estabán Coco, o Internacional perdeu por 2 a 1, de virada, para o Ypiranga, em Erechim. Apesar da derrota Colorado lidera o Grupo A, com seis pontos, seguido de perto pelo Juventude, com cinco pontos.
Para o jogo, o técnico Paulo Pezzolano deve promover a estreia do time titular. Assim, o Colorado deve iniciar com Rochet; Bruno Gomes, Mercado, Victor Garbriel e Bernabei; Ronaldo (Benjamin), Paulinho e Alan Patrick; Vitinho, Carbonero e Rafael Borré.
O Inter-SM vem de derrota por 1 a 0 em casa, para o Juventude. Com o resultado em Santa Maria, a equipe do técnico Bruno Coutinho permaneceu com apenas dois pontos, na zona que disputará o quadrangular de rebaixamento, ao lado do Monsoon, no Grupo 2.
O treinador deve manter a base dos dois jogos no Gauchão, mas sem contar com Ruan Nunes e tendo Rodrigo como dúvida. A provável escalação do Inter-SM terá Iago Hass; Mizael, Luis Salazar, Marcão (Rodrigo) e Otávio; Marco Antônio, Simas, Laion e Joãozinho; Vitor Júnior e Yuri Mamute.
Confira as informações do jogo entre Internacional e Inter-SM pelo Campeonato Gaúcho
✅ FICHA TÉCNICA
INTERNACIONAL X INTER-SM
4ª RODADA - CAMPEONATO GAÚCHO
📆 Data e horário: Quarta-feira, 21 de janeiro, às 19h (de Brasília)
📍 Local: Beira-Rio, em Porto Alegre (RS)
📺 Onde assistir: Sportv (tv fechada) e Premiere (streaming)
ARBITRAGEM
🟨 Árbitro: Allan Ricardo Freitas da Rosa Azevedo
🚩 Assistentes: Fagner Bueno Cortes e Estefani Adriati Estrela da Rosa
🖥️ VAR: Marcello Ignacio Domingues Neto
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
INTERNACIONAL (Técnico: Paulo Pezzolano)
Rochet; Bruno Gomes, Mercado, Victor Garbriel e Bernabei; Ronaldo (Benjamin), Paulinho Paula e Alan Patrick; Vitinho, Carbonero e Rafael Borré.
INTER-SM (Técnico: Bruno Coutinho)
Iago Hass; Mizael, Luis Salazar, Marcão (Rodrigo) e Otávio; Marco Antônio, Simas, Laion e Joãozinho; Vitor Júnior e Yuri Mamute.
