Onde Assistir

Internacional x Inter-SM: onde assistir ao vivo, horário e escalações do Gauchão 2026

Colorado e Alvirrubro se enfrentam pela quarta rodada

Roberto-Jardim-aspect-ratio-1024-1024
Roberto Jardim
Porto Alegre (RS)
Dia 20/01/2026
18:12
Ficha técnica: Internacional x Inter-SM
imagem cameraInternacional e Inter-SM jogam pelo Gauchão. Foto: Arte/Lance!
Internacional e Inter de Santa Maria se enfrentam nesta quarta-feira (21), às 19h (de Brasília), no Beira-Rio, pela quarta rodada do Campeonato Gaúcho 2026. O jogo terá transmissão dos canais Sportv (tv fechada) e Premiere (streaming). Clique para assistir no Premiere.

Ficha do jogo

Internacional-escudo-onde-assistir
INT
Escudo do Inter-SM
ISM
Gauchão
4ª rodada
Data e Hora
Quarta-feira, 21 de janeiro, às 19h (horário de Brasília)
Local
Estádio Beira-Rio, Porto Alegre (RS)
Árbitro
Allan Ricardo Freitas da Rosa Azevedo
Assistentes
Fagner Bueno Cortes e Estefani Adriati Estrela da Rosa
Var
Não Marcello Ignacio Domingues Netotem
Onde assistir

Como chegam os dois times?

Jogando com time misto e sob o comando do auxiliar técnico Estabán Coco, o Internacional perdeu por 2 a 1, de virada, para o Ypiranga, em Erechim. Apesar da derrota Colorado lidera o Grupo A, com seis pontos, seguido de perto pelo Juventude, com cinco pontos.

Para o jogo, o técnico Paulo Pezzolano deve promover a estreia do time titular. Assim, o Colorado deve iniciar com Rochet; Bruno Gomes, Mercado, Victor Garbriel e Bernabei; Ronaldo (Benjamin), Paulinho e Alan Patrick; Vitinho, Carbonero e Rafael Borré.

O Inter-SM vem de derrota por 1 a 0 em casa, para o Juventude. Com o resultado em Santa Maria, a equipe do técnico Bruno Coutinho permaneceu com apenas dois pontos, na zona que disputará o quadrangular de rebaixamento, ao lado do Monsoon, no Grupo 2.

O treinador deve manter a base dos dois jogos no Gauchão, mas sem contar com Ruan Nunes e tendo Rodrigo como dúvida. A provável escalação do Inter-SM terá Iago Hass; Mizael, Luis Salazar, Marcão (Rodrigo) e Otávio; Marco Antônio, Simas, Laion e Joãozinho; Vitor Júnior e Yuri Mamute.

Confira as informações do jogo entre Internacional e Inter-SM pelo Campeonato Gaúcho

✅ FICHA TÉCNICA
INTERNACIONAL X INTER-SM
4ª RODADA - CAMPEONATO GAÚCHO

📆 Data e horário: Quarta-feira, 21 de janeiro, às 19h (de Brasília)
📍 Local: Beira-Rio, em Porto Alegre (RS)
📺 Onde assistir: Sportv (tv fechada) e Premiere (streaming)

ARBITRAGEM
🟨 Árbitro: Allan Ricardo Freitas da Rosa Azevedo
🚩 Assistentes: Fagner Bueno Cortes e Estefani Adriati Estrela da Rosa
🖥️ VAR: Marcello Ignacio Domingues Neto

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
INTERNACIONAL (Técnico: Paulo Pezzolano)
Rochet; Bruno Gomes, Mercado, Victor Garbriel e Bernabei; Ronaldo (Benjamin), Paulinho Paula e Alan Patrick; Vitinho, Carbonero e Rafael Borré.

INTER-SM (Técnico: Bruno Coutinho)
Iago Hass; Mizael, Luis Salazar, Marcão (Rodrigo) e Otávio; Marco Antônio, Simas, Laion e Joãozinho; Vitor Júnior e Yuri Mamute.

Alan Patrick, meia do Internacional
Alan Patrick deve estrear no Gauchão 2026 (Foto: Ricardo Duarte/SC Internacional)

