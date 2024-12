Internacional confirma amistoso com a seleção do México

O Internacional confirmou, na noite de segunda-feira (30), que enfrentará a seleção do México em amistoso. A partida acontecerá em 16 de janeiro, no Beira-Rio e será uma preparação para a temporada das equipes.

Enquanto o Internacional se prepara para uma temporada de calendário cheio na disputa de quatro competições, o México se prepara para a Copa do Mundo de 2026. A partida acontecerá em 16 de janeiro, no Beira-Rio. Ainda não há informações da venda de ingressos.

O plantel Colorado tem a sua reapresentação marcada para a tarde de 6 de janeiro, uma segunda-feira. O grupo se reunirá no CT Parque Gigante, em Porto Alegre, para iniciar a preparação para a temporada. O primeiro compromisso acontece com pouco mais de duas semanas de pré-temporada: o Campeonato Gaúcho - uma semana após o amistoso.

Confira a nota do Internacional:

No dia 16 de janeiro, o Clube do Povo viverá um momento histórico no Gigante: o Colorado enfrentará a seleção do México, que se prepara para a Copa do Mundo de 2026, que será realizada nos Estados Unidos, Canadá e no próprio México.

A partida também servirá para os comandados de Roger Machado se prepararem para os desafios de 2025. Mais informações sobre os ingressos ficarão disponíveis nos próximos dias. Fique atento aos canais oficiais do Sport Club Internacional.