Retrospectiva 2024: relembre como foi o ano do Internacional

De eliminação precoce no Campeonato Gaúcho à sonho do título do Brasileirão, o Internacional viveu um ano de altos e baixos. Fora de campo, o time passou por uma das maiores tragédias do Rio Grande do Sul, mas também contou com a chegada de grandes reforços - um deles, ídolo no rival. Assim, o Lance! relembra com você como foram os 12 meses do Colorado.

Novos reforços e grandes expectativas

O ano do Internacional começou com grandes expectativas. Alessandro Barcellos, reeleito presidente do clube, foi aos microfones e fez uma promessa: “vamos voltar a ser campeões”. Para isso, montou um time competitivo, que foi coroado com Rafael Borré. A cada nova chegada de reforços, a torcida fazia festa no aeroporto, como aconteceu com Robert Renan e Lucas Alario.

Alessandro Barcellos formou um time competitivo com a chegada de Borré(Foto: Ricardo Duarte/Inter)

A primeira chance de título foi o Campeonato Gaúcho. O sonho de voltar a levantar uma taça do estadual foi interrompido de forma precoce e o Internacional se despediu da competição nas semifinais, ao ser eliminado para o Juventude. Após dois empates, a decisão de quem avançaria para a final ocorreu nos pênaltis. Dentro do Beira-Rio, uma cobrança chamou atenção: a do zagueiro Robert Renan. Ele tentou uma cavadinha, mas parou nas mãos do goleiro Gabriel. Ali, o Colorado foi eliminado.

Enchentes atingem o Rio Grande do Sul

Logo na sequência, o Internacional iniciou sua trajetória na Copa do Brasil, Sul-Americana e Campeonato Brasileiro - mais um ano de calendário cheio. Entretanto, no final de abril e início de maio, o Rio Grande do Sul sofreu com as enchentes, que atingiram o Beira-Rio e o centro de treinamentos Colorado. Com isso, o time foi obrigado a jogar não somente fora do seu estádio, como longe do seu estado.

Foram 12 dias sem atividades. Nesse meio tempo, os jogadores trocaram as chuteiras por coletes e foram ajudar em resgates e doações. As ações de Thiago Maia, volante do time, chegado na primeira janela de contratações do ano, o renderam o prêmio Fair-Play, da Fifa.

Thiago Maia carrega idosa nos ombros durante enchente no Rio Grande do Sul (Foto: Reprodução)

Foram mais de 70 dias longe do Beira-Rio e quatro cidades diferentes: Barueri, Caxias do Sul, Florianópolis e Criciúma. O prejuízo do estádio, somado ao CT, foi estimado em quase 90 milhões de reais. A volta para casa aconteceu em 7 de julho.

Foi neste mês que o Internacional deu adeus a mais uma competição. O Juventude, que havia eliminado o Inter no Campeonato Gaúcho, também o tirou da Copa do Brasil - novamente de forma precoce. Pela terceira fase da competição, o Papo venceu no Beira-Rio e assegurou o empate no Alfredo Jaconi. Esse também foi o fim da linha para Eduardo Coudet, demitido ainda no jogo de ida.

Mudança no comando do Internacional

Aí a história começa a mudar. Com a saída de Coudet, a direção faz um passo ousado: negociar com o técnico que o eliminou em duas oportunidades na temporada e que é ídolo no maior rival. Roger Machado. Anunciado em 18 de julho, o novo técnico colorado assume o time para o restante do ano.

Roger Machado assume o Internacional em julho deste ano (Foto: Ricardo Duarte/SC Internacional)

Recém chegado ao clube, Roger Machado já passa por uma eliminação - desta vez na Sul-Americana. No jogo de ida, os argentinos venceram por 1 a 0 e, no Beira-Rio, um empate deu a vaga para os rivais. Mais uma vez o Inter viu o sonho de um título escapar.

Arrancada histórica

Ma a história começa a mudar. Com Roger Machado, o Internacional emplaca uma sequência de 16 jogos sem perder no Campeonato Brasileiro. Com isso, a arrancada histórica do time não somente anima os torcedores, como deixa o colorado com chances de título do Brasileirão - por mais que remotas.

Se um dia o rebaixamento era pauta, com Roger Machado foi prontamente esquecido. Com vaga para a Libertadores assegurada com antecedência, o Internacional terminou o Campeonato Brasileiro na 5ª colocação, com 68 pontos conquistados.

Inter goleia o RB Bragantino (Foto: Ricardo Duarte/SC Internacional)

O ano do Internacional, mesmo terminando dentro de campo, teve mais capítulos fora dele. Em dezembro, o Conselho Deliberativo Colorado se reuniu a fim de votar sobre o projeto das debêntures. Apresentado pela atual gestão, a ideia era achar uma alternativa para o pagamento das dívidas do clube que, hoje, beiram os R$ 200 milhões.

Novos reforços?

Até o momento, o Inter não anunciou novos reforços para a próxima temporada. Entretanto, o presidente Alessandro Barcellos disse que os torcedores não precisam se preocupar e, principalmente, que não haverá um desmanche no elenco. O mandatário garantiu a permanência de peças importantes, como Rafael Borré.