Internacional tem interesse em atacante colombiano

O Internacional analisa a contratação de uma promessa do futebol colombiano. Trata-se de Nicolás Rodriguez, atacante de 20 anos, que atuou no Fortaleza FC, nesta temporada. Após destaque na Colômbia, ele tem conversas em andamento com o Colorado.

A informação foi divulgada pelo jornalista argentino Iair Iugt. O Fortaleza FC confirma que houve uma proposta pelo atacante, mas a direção colorada garante monitorar o jovem. A negociação é mantida em sigilo. Entretanto, a vinda do colombiano pode indicar uma reposição a possível saída de Gabriel Carvalho.

Até o momento, o Internacional não apresentou novos reforços para a próxima temporada. Tampouco saídas. Wesley esteve próximo de deixar o clube após proposta do Krasnodar, da Rússia, mas a negociação recuou. Gabriel Carvalho despertou interesse do futebol árabe e também pode ser uma das saídas desta janela. Por outro lado, o Inter trabalha para anunciar os primeiros jogadores que serão novidades no Beira-Rio em 2025 - Nicolás Rodriguez pode ser um deles.

Atacante Nicolas Rodriguez interessa ao Internacional (Foto: Oscar Ostos / Divulgação)

Quem é o atacante Nicolás Rodriguez?

Rodriguez atua no Fortaleza FC, da Colômbia, desde 2021. Ponta direita e canhoto, ganhou destaque nesta temporada. Em 48 jogos, marcou oito gols e concedeu cinco assistências. Só no segundo semestre, o atacante balançou as redes em cinco oportunidades e concedeu três passes para o gol. Ele atuou em todas as 19 partidas que garantiram a 11ª posição ao time.

A chegada de Rodriguez representaria ao Internacional o limite de estrangeiros no clube. Até o momento, são oito. A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) permite até nove jogadores. Todavia, Lucas Alario deve deixar o Colorado nesta janela de transferências.

