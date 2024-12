Copinha 2025: Internacional divulga lista de relacionados

Prestes a embarcar para a Copa São Paulo, o Internacional divulgou, nesta segunda-feira (30), a lista de relacionados para a competição. O Colorado, que busca o hexacampeonato, ficará na cidade de Guarulhos, ao lado da capital, São Paulo.

Internacional já conquistou a Copinha em cinco oportunidades (Foto: Divulgação)

O Internacional estreia na competição no dia 4, quando encara o América, do Sergipe. As partidas serão disputadas no estádio Antônio Soares de Oliveira, do Flamengo, de Guarulhos, que conta com gramado sintético. Para isso, a equipe precisará de uma adaptação especial. O time do Celeiro de Ases entra em campo em busca do sexto título da competição.

RELACIONADOS PARA A #COPINHA! ✍🏻🇦🇹



Estes são os atletas do #CeleiroDeAses que representarão o Inter na Copa São Paulo de Futebol Júnior.



O Colorado viaja para Guarulhos dia 2 de janeiro, e faz sua estreia no dia 4, às 15h, contra o América-SE.

Além da lista para a Copinha, o Clube comunica que sete atletas da categoria Sub-20 realizarão a pré-temporada com a equipe profissional. São eles: Henrique Menke, Yago Noal, Bernardo Jacob, Gustavo Santos, Marlon, Pablo e Pedro Kauã.

Inscritos do Celeiro de Ases:

Goleiros: Diego Esser e Filipe Sírio;

Zagueiros: Cauã Ferreira, João Dalla Corte, Esley e Gabriel Lara;

Laterais: Kauã Barbosa, Carlos Eduardo, Cleiton e Henrique Lipert;

Meio-campistas: Denis Borges, Benjamin, Dionathan, Kauan Alves e Lorenzo Vaghetti;

Atacantes: Allex, Alexsandro, Pedro Henrique, João Victor, Guilherme Barbosa, Crysthyan e Gabriel Amaral.

Jogos do Inter na Copinha: