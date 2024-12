Quando inicia a pré-temporada do Internacional?

O Internacional terá o calendário cheio em 2025. O Colorado disputará, ao menos, quatro competições: Campeonato Gaúcho, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro e Copa Libertadores. Para isso, o elenco inicia a preparação nas primeiras semanas de janeiro.

continua após a publicidade

➡️Retrospectiva 2024: relembre como foi o ano do Internacional

Internacional se reapresenta em 6 de janeiro (Foto: Ricardo Duarte/Internacional)

O plantel Colorado tem a sua reapresentação marcada para a tarde de 6 de janeiro, uma segunda-feira. O grupo se reunirá no CT Parque Gigante, em Porto Alegre, para iniciar a preparação para a temporada. O primeiro compromisso acontece com pouco mais de duas semanas de pré-temporada: o Campeonato Gaúcho.

O Internacional tem a sua estreia marcada contra o Guarany, no estádio Estrela D´Alva, em Bagé, na região Sul do Rio Grande do Sul. Com a diminuição das datas do Campeonato Gaúcho, o Colorado não precisa se preocupar, inicialmente, com competições em paralelo.

continua após a publicidade

Isso porque o Gauchão está marcado para terminar em 15 de março, caso o Internacional chegue à final. A segunda competição no calendário Colorado é o Campeonato Brasileiro, que inicia no dia 29 do mesmo mês.

Após, começa a maratona de partidas. Em abril, o Internacional inicia a disputa de mais duas competições: Libertadores e Copa do Brasil. A primeira tem início marcado para 2 de abril, enquanto a segunda ocorre a partir do dia 30 do mesmo mês.

continua após a publicidade

Roger Machado comandará pré-temporada no CT Parque Gigante (Foto: Ricardo Duarte/SC Internacional)

Internacional pode beirar os 80 jogos na temporada

Com o calendário cheio, 2025 pode render ao Internacional 80 jogos no ano. Caso chegue às finais do Campeonato Gaúcho, o Colorado acumulará 12 partidas. Caso brigue pelo rebaixamento, opção pouco provável, o número aumenta para 16.

Já no Campeonato Brasileiro, o time, obrigatoriamente disputará as 38 rodadas. Classificado na fase de grupos da Libertadores, o Inter poderá somar mais 13 jogos. A outra competição que o clube disputa é a Copa do Brasil, com 10 partidas. Todos os números levam em consideração se o Inter chegar às finais de cada disputa.

Além disso, caso seja campeão da Libertadores, o Colorado disputaria Copa Intercontinental da Fifa e, se chegasse à final, acumularia mais três jogos.