Escalação de Fluminense x Internacional: fim do mistério e volta ao 4-2-3-1

Mesmo que tenha gostado do 3-5-2 que perdeu para o São Paulo, domingo (3), pelo Campeonato Brasileiro, o técnico do Internacional decidiu voltar ao 4-2-3-1 para enfrentar o Fluminense pela partida de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. E para o jogo das 21h30min (de Brasília) desta quarta-feira (6), Roger Machado terá uma dupla de zaga inédita no ano. Depois de quase um ano, Vitão e Mercado voltam a atuar juntos.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Colorado agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Internacional

Para se classificar para as quartas de final do torneio nacional, o Colorado precisa vencer o Tricolor por dois gols de diferença – o que aconteceu duas vezes nesse ano em jogos decisivos. Em caso de vitória simples, a partida vai para as penalidades.

Vitão e Mercado para fechar a defesa

No único treino que teve antes da partida contra o Flu, o comandante colorado voltou a trabalhar com o 4-2-3-1, com a volta de Vitão e Mercado. Os dois não atuam juntos desde setembro do ano passado, quando o argentino sofreu lesão no joelho esquerdo. Agora, os dois estarão juntos outra vez para evitar que o Alvirrubro tome gols.

continua após a publicidade

No meio, uma surpresa. Ao lado de Thiago Maia e Alan Patrick, que retorna após ficar de fora por uma virose, Roger Machado escala Richard. Já no ataque, a surpresa fica por conta de Vitinho, que entra no lugar de Wesley, que marcou apenas um gol no ano e tem sido contestado pela torcida.

Assim, o Inter inicia o confronto com Rochet; Aguirre, Vitão, Mercado e Aguirre; Richard, Thiago Maia e Alan Patrick; Wesley, Rafael Borré e Carbonero.

continua após a publicidade

Fluminense tem desfalques

No lado tricolor, Renato Gaúcho tem desfalques importantes. O zagueiro e capitão Thiago Silva teve uma lesão muscular constatada na segunda (4) e não estará à disposição, assim como Ignácio, Fuentes, Soteldo e Otávio.

O lateral-esquerdo Renê, que voltou a treinar com o time, pode ser relacionado. O Flu vai a campo com Fábio; Samuel Xavier, Manoel, Freytes, Guga; Hércules, Martinelli e Nonato; Serna, Everaldo e Canobbio.