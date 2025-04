Palmeiras vence o Fortaleza com brilho de Weverton e assume a liderança do Brasileirão

O Palmeiras venceu o Fortaleza por 2 a 1 neste domingo (20), fora de casa, e assumiu a liderança do Campeonato Brasileiro. Facundo Torres, no primeiro tempo, e Flaco López, no início da segunda etapa, marcaram os gols do Verdão, enquanto Deyverson descontou para os mandantes.

Com o resultado, o Leão do Pici segue com cinco pontos e ocupa a 13ª colocação na tabela. Os paulistas, por sua vez, ultrapassaram o Flamengo e assumiram a ponta do Brasileirão, com 13 pontos.

Como foi o jogo?

A partida entre Fortaleza e Palmeiras começou sem grandes chances, com ambas as equipes enfrentando dificuldades para articular as jogadas no meio de campo. Apesar de atuar fora de casa, o time comandado por Abel Ferreira criou as melhores oportunidades da primeira etapa, principalmente com o atacante Flaco López.

Nos minutos finais do primeiro tempo, Facundo Torres aproveitou a cobrança de falta de Richard Ríos e empurrou para o fundo da rede, abrindo o placar no Castelão.

A segunda etapa foi marcada pelo equilíbrio, com os dois times buscando o gol. De olho na liderança do Brasileirão, o Palmeiras passou a controlar as ações e pressionou o gol defendido por João Ricardo.

Aos 12 minutos, Flaco López recebeu lançamento do jovem Estêvão, invadiu a área e ampliou a vantagem para o Verdão.

Com direito à "lei do ex", Deyverson apareceu bem na área, cabeceou no canto e descontou para o Fortaleza. Já nos minutos finais, o Leão teve a chance de empatar em cobrança de pênalti, mas Weverton acertou o canto e defendeu a finalização de Lucero.

Palmeiras derrotou o Fortaleza fora de casa e assumiu a liderança do Campeonato Brasileiro (Foto: Baggio Rodrigues/AGIF)

O que vem por aí?

O Fortaleza volta a campo na próxima quarta-feira, quando encara o Bucaramanga, fora de casa. No mesmo dia, o Palmeiras visita o Bolívar, na altitude de La Paz. Ambas as partidas são válidas pela terceira rodada da fase de grupos da Libertadores.

✅ FICHA TÉCNICA

FORTALEZA 1 x 2 PALMEIRAS

5ª rodada — Brasileirão

📆 Data e horário: domingo, 20 de abril de 2025, às 18h30 (de Brasília);

📍 Local: Arena Castelão, em Fortaleza (CE);

⚽ Gols: Facundo Torres (49' 1ºT), Flaco López (12' 2ºT) e Deyverson (25' 2ºT)

🟨 Cartões amarelos: Richard Ríos (PAL); Allanzinho (FOR)

🟥 Cartão vermelho: -

Público total: 23.877

Renda bruta: R$ 685.890,00

⚽ ESCALAÇÕES

FORTALEZA (Técnico: Juan Pablo Vojvoda)

João Ricardo; Kuscevic, David Luiz (Lucero) e Gustavo Mancha; Yago Pikachu (Tinga), Mateus Rossetto, Lucas Sasha, Calebe (Lucas Prior) e Mancuso (Diego Barboza); Allanzinho (Kervin) e Deyverson

PALMEIRAS (Técnico: Abel Ferreira)

Weverton; Giay, Gustavo Gómez, Micael e Piquerez; Emiliano Martínez, Richard Ríos (Aníbal Moreno) e Felipe Anderson (Maurício); Facundo Torres (Allan), Estêvão (Naves) e Flaco López (Vitor Roque).

🟨 ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Paulo Cesar Zanovelli da Silva (MG);

🚩 Assistentes: Luanderson Lima dos Santos (BA) e Celso Luiz da Silva (MG);

📺 VAR: Paulo Renato Moreira da Silva Coelho (RJ)