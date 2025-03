O Inter começa o Brasileirão como o Gauchão: com desfalques. Assim como atuou boa parte do Estadual sem titulares importantes, pode estrear contra o Flamengo, sábado (29), às 21h (de Brasília), no Maracanã, sem pelo menos três nomes importantes. Além de Victor Gabriel, dono da quarta-zaga, lesionado, seu companheiro de defesa, Vitão, e o goleiro Sergio Rochet podem não estar em campo.

Com lesão muscular de grau 2 na coxa esquerda, o camisa 41 só deve retornar ao grupo na metade de abril. No seu lugar o técnico Roger Machado tem duas opções, o recém-chegado Juninho, canhoto como o titular, ou o uruguaio Rogel, que formou zaga com Vitão na reta final do Brasileirão do ano passado.

Corre por fora, Kaique Rocha, que também atua no lado esquerdo. Já o 4 não treinou na quarta-feira (26). Vitão pegou uma virose e não participou das atividades. No trabalho tático de posicionamento, aberto à imprensa, Rogel apareceu no seu lugar.

Rochet voltou a sentir dores

Já o goleiro Rochet voltou a sentir desconforto no joelho esquerdo. Após o empate em 0 a 0 contra a Bolívia, em El Alto, pelas Eliminatórias Sul-Americanas, o camisa 1 da Celeste e do Colorado conversou com jornalistas uruguaios e revelou ter atuado com dores toda a partida. Apesar disso, foi um dos destaques da equipe comandada por Marcelo El Loco Bielsa.

O Internacional tem mais dois treinos antes de embarcar para o Rio de Janeiro. Antes do trabalho desta quinta (27), Rochet e os outros quatro selecionáveis – Rafael Borré e Carbonero, da Colômbia, e Valencia, do Equador – devem ser reavaliados. Caso o goleiro e Vitão não apresentem condições, Roger Machado deve mandar a campo Anthoni; Aguirre, Rogel, Juninho e Bernabei; Fernando, Bruno Henrique e Alan Patrick; Vitinho, Borré (Valencia) e Wesley (Carbonero).

