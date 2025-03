Óscar Romero: “É empolgante estar aqui no Internacional”

Apesar de ter sido anunciado no último dia da janela de transferências, em 28 de fevereiro, Óscar Romero foi apresentado oficialmente na manhã desta quarta-feira (25), antes do treino do Internacional. O paraguaio afirmou ser "empolgante estar aqui no Internacional". Questionado sobre chegar a um grupo já formado, o novo camisa 11 do time de Roger Machado disse que se surpreendeu.

– É um grupo com fome de glória. Recém ganhou o Gaúcho e já está pensando no Brasileirão. É empolgante estar aqui no Internacional. O grupo está ciente de que pode lutar.

E completou:

– Me dá prazer trabalhar com um grupo que dá 100%! Me agrada os grandes desafios como os que encontrei aqui.

Elogios a Alan Patrick

Campeão em 2024 do Brasileiro e da Libertadores, com Botafogo, Romero deu a sua impressão sobre o que o é preciso para o Colorado seguir o mesmo caminho:

– É importante ter um ambiente vencedor, com uma mentalidade vencedora. E aqui no Inter encontrei um grupo que sabe o que quer.

Sobre o titular da sua posição, foi só elogios ao camisa 10:

– Alan Patrick é um grande jogador. Muito importante para o time.

E acrescentou estar à disposição para o técnico Roger Machado, de quem já ouviu ocmo o time atua e o que o comandante colorado espera dele:

– Não venho para brigar por vaga. Venho para somar na maneira que me cabe.

Romero ainda disse estar apto para atuar e que joga em todas as posições do meio.

– Me agrada mais jogar no centro do campo. Mas estou à disposição do técnico para jogar onde ele achar melhor.

Após a conquista do Campeonato Gaúcho, o Internacional estreia no sábado (29) no Brasileirão, contra o Flamengo. A partida está marcada para as 21h (de Brasília), no Maracanã.