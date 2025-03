Juninho: “Jogador não escolhe o jogo que quer jogar”

Apesar de ter sido anunciado no último dia da janela de transferências, em 28 de fevereiro, o zagueiro Juninho foi apresentado oficialmente no começo da tarde desta quarta-feira (25), após o treino do Internacional. Com a lesão de Victor Gabriel e cotado para estar em campo na abertura do Brasileirão, contra o Flamengo, sábado (29), o defensor disse que “jogador não escolhe o jogo que quer jogar”.

Por ter atuado sob o comando de Roger Machado no Palmeiras, em 2018, e no Bahia, em 2019, afirmou ter encontrado ideias já aplicadas pelo técnico anteriormente, mas acrescentou:

– Claro que ele implementou coisas novas no dia a dia dele, na gestão de grupo. Dá para a gente ver esse novo formato que ele colocou no trabalho. Claro que ter trabalhado com ele me ajuda a me adaptar um pouco mais rápido e a estar à disposição da comissão técnica.

Pronto para enfrentar o Flamengo

Questionado se estrearia na primeira partida do Brasileirão, o novo camisa 18 colorado foi taxativo:

– Jogador não escolhe o jogo que quer jogar. Por isso, a gente trabalha todo dia para estar pronto e apto para qualquer jogo. Vai ser uma emoção muito grande vestir a camisa do Inter pela primeira vez.

E acrescentou, ao ser perguntado sobre a briga por uma vaga na defesa do Internacional:

– Venho me dedicando ao máximo. A gente tem jogadores com grande qualidade. É uma temporada que vamos ter várias competições pela frente e todo mundo estará qualificado para jogar.

Sobre a readaptação do futebol brasileiro – Juninho estava desde 2021 no Midtjylland, da Dinamarca –, o zagueiro disse que o tempo de treinamento ajudou nisso:

– A gente sabe que o calendário é muito longo. Então, não tem tempo de um descanso. É focar para poder voltar a mentalidade do futebol brasileiro.

Após a conquista do Campeonato Gaúcho, o Internacional estreia no sábado (29) no Brasileirão, contra o Flamengo. A partida está marcada para as 21h (de Brasília), no Maracanã.