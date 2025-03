Internacional chega com vantagem, mas com novo desfalque

O Internacional chega à partida de volta das semifinais do Campeonato Gaúcho, contra o Caxias, às 21h30min (de Brasília), no estádio Beira-Rio, com uma boa vantagem. Terá, porém, mais um desfalque. É que o técnico Roger Machado não poderá contar mais com Wanderson, que voltara ao time titular com as lesões de Alan Patrick, Wesley e Rafael Borré.

Para o lugar do atacante que já se apresentou ao Cruzeiro, o treinador deve escalar Gustavo Prado. O camisa 47 retornou há pouco da Seleção Brasileira sub-20, com a qual foi campeão do Sul-Americano da categoria. O guri foi bem na competição continental e aguarda uma chance no time titular.

Outra opção é o garoto da base Yago Noal. Dessa forma, Roger Machado deve mandar a campo um Internacional com Anthoni; Aguirre, Vitão, Vitor Gabriel e Bernabei; Fernando, Bruno Henrique, Vitinho e Gustavo Prado (Yago Noal); Valencia e Carbonero.

Caxias chega eufórico com a Copa do Brasil

Do lado grená, o time da Serra chega eufórico com a classificação na Copa do Brasil. Após vencer o Dourados-MS por 2 a 0, na quarta (26), o Caxias garantiu a premiação de R$ 1,83 milhões. Antes de pegar o Fluminense, às 19h da próxima quarta (5), no Centenário, porém, pega o Inter.

O técnico Luizinho Vieira não terá desfalques e deve mandar a campo o time com: Victor Golas; Ronei, Lucas Cunha, Alisson e Kelvyn; Mantuan, Vini Guedes e Tomas Bastos; Nicholas, Calyson e Richard.

Com a vitória de 2 a 0 na partida de ida, o Colorado tem vantagem de perder por um gol de diferença. Para o Grená se classificar à final, precisa vencer por três gols de diferença. Vitória por dois gol, dá pênalti.

Tomas Bastos está garantido no time; Foto: Donaldo Hadlich/Código19/Gazeta Press <br>

