Elián Irala é do Internacional. Conheça detalhes do negócio

O volante Elián Irala enfim é do Internacional. Há poucas horas da janela de transferência fechar nesta sexta-feira (28) chegou a informação da Argentina: o guri de 20 anos, titular do San Lorenzo desde o ano passado, virá para o Beira-Rio por empréstimo até o final do ano. O Colorado pagará 300 mil dólares (cerca de R$ 1,8 milhão).

Em dezembro o Alvirrubro terá obrigação de compra por 3,5 milhões de dólares (quase R$ 20 milhões) por 80% dos direitos federativos. Isso ocorrerá caso o argentino atue em pelo menos 60% das partidas da temporada. A direção do Inter ainda não confirma o acerto, mas em Buenos Aires, a cobertura do clube do Papa Francisco é em tom de despedida do guri,

Meio-campista e zagueiro foram anunciados

A negociação entre os clubes começou no início do mês e foi acelerada nos últimos dias. Chegou a ser cogitada a compra em definitivo do camisa 5 do Ciclón. O que ajudou para a vinda do atleta foi seu desejo de jogar no Internacional.

Apesar da pouca idade, Irala é visto no Beira-Rio como ideal para reforçar o grupo. Isso porque é o típico camisa 5 argentino. Ou seja, volante central, bom no desarme e no passe, com projeção à frente, podendo jogar tanto na primeira como na segunda função do meio-campo. Também atua pela lateral direita.

Para a mesma posição, o Colorado começou a sexta anunciando a contratação do meio-campista Diego Rosa, de 22 anos. Natural de Salvador, o garoto estava jogando pelo Lommel, da Bélgica, e também chega por empréstimo. Também foi divulgada a contratação do zagueiro Juninho, que estava no Midtjylland, da Dinamarca. O defensor já havia jogado com Roger Machado, quando ambos passaram pelo Bahia, em 2019.

