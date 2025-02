Novo atacante do Cruzeiro chega a Belo Horizonte

O mais novo reforço do Cruzeiro já está em Belo Horizonte. O atacante Wanderson, do Internacional, desembarcou na capital mineira na manhã desta sexta-feira (28) para fazer exames médicos e assinar contrato com a Raposa. O jogador atende ao pedido do técnico Leonardo Jardim, que queria um atacante de velocidade que atue pelas laterais do campo.

Wanderson, de 30 anos, confirmou essa característica no desembarque no Aeroporto de Confins:

- Eles me falaram que é uma posição carente. Eu jogo tanto pela esquerda como pela direita, estou pronto para ajudar e feliz de estar aqui. Espero ajudar da melhor forma, trazendo um bom futebol para conquistar grandes coisas pelo Cruzeiro – afirmou o atacante.

O jogador contou que o acerto com o Cruzeiro foi rápido:

- Foi tudo muito rápido. A gente sabia que só tinha um dia a mais. A gente entendia o lado do Inter, mas era uma negociação boa para os dois lados. Quando o Cruzeiro apresentou o projeto e a expectativa que tinha comigo, eu não pensei duas vezes. Estou muito feliz e animado para começar – disse.

Wanderson também prometeu empenho para buscar grandes conquistas com a camisa celeste:

- Estou muito feliz e espero poder começar logo, conhecer todos os companheiros para me adaptar rápido. Quero começar logo esta nova etapa da minha vida e jogar por um grande clube como o Cruzeiro. Vou me dedicar ao máximo para poder conquistar grandes coisas.

A contratação de Wanderson envolve a dívida que o clube gaúcho tem o Cruzeiro pela transferência de Wesley, no ano passado. A diretoria celeste cobra R$ 2,8 milhões do Internacional na Câmara Nacional de Resolução e Disputas (CNRD). Um jogador jovem deve ser emprestado ao Colorado, mas ainda não há definição de nome.

Carreira de novo reforço do Cruzeiro começou no exterior

Wanderson é filho do ex-jogador Wamberto (que se destacou pelo Ajax entre 1998 e 2003) e nasceu em São Luís do Maranhão, mas começou a carreira no exterior. Jogou no Beerschot e Lierse, da Bélgica, Getafe, da Espanha, Red Bull Salzburg, da Áustria, e Krasnodar, da Rússia.

O atacante teve a primeira oportunidade no futebol brasileiro em 2022, quando foi emprestado pelo clube russo ao Internacional, que acabou por adquirir os direitos econômicos de Wanderson. Em 2023, o jogador disputou 61 jogos e foi destaque da equipe, com oito gols e 12 assistências. No ano passado, no entanto, Wanderson teve duas contusões (tornozelo e panturrilha esquerdos) e perdeu espaço no time com a chegada de Wesley, do Cruzeiro.

Nesta temporada, Wanderson atuou em todas as nove partidas do Internacional, fez um gol e deu uma assistência, totalizando 145 partidas, 21 gols e 19 assistências com a camisa do Colorado.