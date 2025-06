Neste domingo (15), o Corinthians visita o Internacional em Porto Alegre, em duelo decisivo pelo Brasileirão Feminino. No mesmo dia, o 3B da Amazônia enfrenta o Bahia, já classificado, em Manaus, pela penúltima rodada da fase de grupos.

Na terceira divisão nacional, Atlético Piauiense e Ceará medem forças por uma vaga na A2. O primeiro jogo terminou em 1 a 1.

Destaque do dia no futebol feminino

As Brabas não contam com Jhonson, destaque do Corinthians, pois a jovem está suspensa pelo terceiro cartão amarelo. A joia do Timão sofreu pancada nas costas na vitória diante do Flamengo e ainda não teve o boletim médico atualizado pelo clube.

A expectativa é que ela esteja disponível para se apresentar à Seleção feminina em julho, na preparação para a Copa América, que será na Granja Comary, no Rio de Janeiro (RJ).

Jhonson faz grande temporada pelo Corinthians. (Foto: Divulgação/CBF)

Competições em andamento

Copa do Brasil - 14/05 a 19/11

Brasileiro Feminino A1 - 16/03 a 14/09

Brasileiro Feminino A2 - 19/04 a 30/08

Brasileiro Feminino A3 - 26/04 a 05/07

Brasileiro Sub-20 - 05/06 a 21/08

Brasileiro Sub-17 - 07/06 a 16/08

Agenda do dia

Brasileirão feminino

16h - 3B da Amazônia x Bahia - Onde assistir: canal do 3B da Amazônia no Youtube

18h - Internacional x Corinthians - Onde assistir: Sportv3

Série A3

Atlético-PI x Ceará – 16h – Onde assistir: ATLÉTICO PIAUIENSE TV (Youtube)

Próximos compromissos

Não há confrontos agendados para a segunda-feira (16) no futebol feminino. O único compromisso será de algumas atletas da Seleção Brasileira, que se apresentam para um período de treinamento na Granja Comary, no Rio de Janeiro.

Quatro atletas convocadas para a Copa América participam da atividade: Tarciane, Kerolin, Antônia, Yasmim e Ana Vitória, além de jogadoras da base.