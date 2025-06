O Internacional recebe o Corinthians neste domingo (15), às 18h (horário de Brasília), pela 14ª rodada do Brasileirão feminino. A bola rola no Estádio Francisco Novelletto Neto, em Porto Alegre (RS), e conta com transmissão do Sportv (canal fechado) e Globoplay (streaming).

Na reta final da primeira fase do Brasileirão feminino, seis equipes já estão garantidas na segunda fase, enquanto outras duas brigam pelas vagas remanescentes. O Sport está rebaixado à Série A3 em 2026.

Ficha do jogo INT COR 14ª rodada Brasileirão feminino Data e Hora Domingo, 15 de junho, às 18h (horário de Brasília) Local Estádio Francisco Novelletto Neto, em Porto Alegre (RS) Árbitro Jenifer Alves de Freitas (RJ) Assistentes Otavio Legramanti (RS) e Fagner Bueno Cortes (RS) Onde assistir

O Corinthians disputa a vice-liderança da competição ponto a ponto com o São Paulo. As Brabas venceram o Flamengo na última rodada, somam 28 pontos e enfrentam o Cruzeiro, em casa, em jogo de fechamento da primeira fase do Brasileirão feminino 2025.

As Brabas não contam com a centroavante Jhonson, destaque da temporada. Ela levou o terceiro amarelo contra o Flamengo e cumpre suspensão, além de uma pancada nas costas na mesma partida.

Vic Albuquerque e Jaqueline comemoram gol do Corinthians contra o Flamengo. (Foto: CBF/Divulgação)

O Internacional, por outro lado, está na 12ª posição, ou seja, fora da zona de classificação. As Gurias Coloradas ainda tem chance de garantir vaga no mata-mata, mas precisam de um resultado positivo nesta rodada.

Confira as informações do jogo entre Internacional x Corinthians feminino

✅ FICHA TÉCNICA

INTERNACIONAL X CORINTHIANS FEMININO - 14ª RODADA DO BRASILEIRÃO

🏆 Brasileirão Feminino (14ª rodada)

📆 Data e horário : domingo, 15 de junho, às 18h (horário)

: domingo, 15 de junho, às 18h (horário) 📍 Local: Estádio Francisco Novelletto Neto, em Porto Alegre (RS)

📺 Onde assistir: Sportv3 (canal fechado) e Globoplay (streaming)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

INTERNACIONAL (Técnico Maurício Salgado):

Mari Ribeiro (May); Capelinha, Fefa Lacoste, Bianca Martins (Gi Santos) e Katrine; Jordana, Marzia e Rafa Mineira; Paola Pereira (Myka), Belén Aquino e Julieta Morales.

CORINTHIANS (Técnico Lucas Piccinato):

Nicole; Thais Ferreira, Erika, Mariza; Dayana Rodríguez, Yayá, Vic Albuquerque (Duda Sampaio), Gabi Zanotti (Letícia Monteiro); Jaqueline, Tamires e Ariel Godoi.