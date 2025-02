Semana de treinos do Internacional encaminha time para sábado

A semana de treinos do Internacional encaminha time para a segunda partida da semifinal do Campeonato Gaúcho, às 21h30min (de Brasília) de sábado (1º), no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre. Ao que tudo indica, o técnico Roger Machado deve escalar o mesmo elenco que venceu o Caxias por 2 a 0 no sábado passado (22), no jogo de ida. Com o resultado, o Colorado pode perder por 1 a 0, que garante a vaga na final.

Nesta quarta-feira (26), como no dia anterior, em meio a nova onda de calor que atinge o Rio Grande do Sul, o grupo trabalhou pela manhã. O comandante colorado promoveu exercícios de posse de bola espaço curto e um treino tático de posicionamento e movimentação. Se na terça (25), Fernando e Bernabei só correram em volta do campo, dessa vez, eles participaram das atividades.

Se os dois não atuarem contra o Grená, os substitutos devem ser, respectivamente, Ronaldo e Ramon. Assim, Roger Machado deve mandar o Internacional a campo com Anthoni; Café Aguirre, Vitão, Victor Gabriel e Bernabei (Ramon); Fernando (Ronaldo), Bruno Henrique, Vitinho e Wanderson; Carbonero e Valencia.

Roger Machado comandou treino na manhã desta quarta (26) (Foto: Ricardo Duarte/SC Internacional)

Alan Patrick continua no departamento médico

O trabalho da manhã desta quarta (26) confirmou que Alan Patrick, que sofreu uma entorse no tornozelo direito na partida vitória de 3 a 1 sobre o São Luiz, dia 12, ainda segue em tratamento no departamento médico. Se o camisa 10 for liberado até a sexta (28), é possível que ele fique no banco no dia seguinte.

Com estiramento muscular na coxa direita, Rafael Borré continua sendo monitorado diariamente, mas sem previsão de retorno. Já Wesley, com lesão muscular de grau 2 na coxa esquerda, só deve retornar no final de março.