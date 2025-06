Enquanto os jogadores aproveitam as férias de 15 dias, o Internacional prevê cinco saídas durante a parada para o Mundial de Clubes. Entre fim de vínculos e contratos de empréstimos e necessidade de vendas, a direção colorada também procura abrir espaço para as contratações que serão feitas para reforçar o time para o segundo semestre.

Vale lembrar que o Alvirrubro está nas oitavas de final das copas do Brasil e Libertadores da América, além do Campeonato Brasileiro. Nesse último, está na zona de rebaixamento e precisa se recuperar para deixar a situação incômoda.

Fim de vínculos

Das saídas previsas, dois atletas se despedem automaticamente por conta do final dos empréstimos. O zagueiro Rogel tem contrato com o Herta Berlin-ALE. O uruguaio, porém, deve permanecer na América o Sul, já que o Estudiantes-ARG tem interesse na sua contratação.

Já o lateral-direito Nathan retornará para o Santos – para a posição, o Inter trouxe o paraguaio Alan Benítez. Os dois chegaram ao Beira-Rio com opção de compra, mas perderam espaço. Outro com saída confirmada é o meia Gabriel Carvalho, negociado com o Al Quadisiya da Arábia Saudita no final de 2024.

Outra saída que é trabalhada pela direção alvirrubra é a do zagueiro Kaique Rocha. O zagueiro atuou apenas uma vez pelo Inter na temporada, ainda no Gauchão, e o estafe do atleta procura um novo destino para o defensor.

Negociação necessária

A quinta saída deverá acontecer para aliviar o caixa e abrir espaço para futuras contratações. Com a necessidade de vendas para fechar as contas, a direção considera realizar apenas uma grande negociação na metade do ano. Wesley recebeu sondagem do América do México.

Os clubes, porém, não se acertaram. Segundo apurou o Lance!, Vitão tem sido observado com atenção na Europa. Os jovens da base Ricardo Mathias e Gustavo Prado também têm despertado interesse no Exterior.