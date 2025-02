O Internacional e a Adidas anunciaram o lançamento de campanha e iniciaram as vendas nesta quarta-feira (26) da nova camisa para a temporada 2025. A nova camisa Home celebra os 50 anos da conquista do Campeonato Brasileiro de 1975. O primeiro título de um clube do Sul do país marcou o início da era de glórias do Colorado.

O design resgata a essência dos anos 70 e incorpora tecnologias modernas da Adidas, o que foi bem avaliado pelos torcedores. Além disso, a camisa traz detalhes inspirados no uniforme dos campeões de 1975, incluindo gola e punhos clássicos, além de elementos gráficos que fazem referência ao período.

O uniforme principal está disponível na www.lojadointer.com.br e no site da adidas Brasil, na versão Torcedor, por R$ 399,99, nos modelos masculino e feminino. No modelo infantil, o valor é de R$ 349,99.

Já o modelo manga longa, que foi um pedido da torcida nos últimos anos, tem valor RS 499,99.

Inter fez estreia da nova camisa em amistoso contra o México

Em uma ação de pré-lançamento, o Internacional estreou o novo manto diante da seleção do México em um amistoso realizado em 16 de janeiro, no Beira-Rio. Os mexicanos venceram por 2 a 0 no "Duelo de Gigantes".

Naquele dia, o clube anunciou a pré-venda em e-commerce com 1975 camisas numeradas. O estoque foi esgotado em 30 minutos, quebrando o recorde na plataforma utilizada. Já outras cinco mil peças foram adquiridas em 72h.

Desde o pré-lançamento, o Colorado usou o novo uniforme em quatro oportunidades (jogos contra o Brasil de Pelotas, Grêmio, Monsoon e Caxias).

O Internacional volta a campo contra o Caxias, pela semifinal do Campeonato Gaúcho, no próximo sábado (1º), às 21h30 (de Brasília), no Beira-Rio. Na ida, a equipe colorada venceu por 2 a 0 e agora pode perder por até um gol de diferença para chegar na final do Estadual.