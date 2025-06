Internacional: Carbonero é preparado para retornar em julho

Se Enner Valencia, Rafael Borré e Ricardo Mathias estão retornando ao time do Internacional, o atacante Johan Carbonero é preparado para retornar após o Mundial de Clubes. Conforme apurou o Lance!, o atacante está na reta final de transição física e deve ficar à disposição do técnico Roger Machado para a 13ª rodada do Campeonato Brasileiro, que será disputada no final de semana de 12 de julho.

Se tudo correr bem nos próximos 30 dias – 15 de férias e 15 de intertemporada –, o colombiano poderá ficar ao menos no banco para o confronto contra o Vitória, no Beira-Rio.

Dois meses sem jogar

O camisa 7 colorado está às vésperas de completar dois meses sem atuar. Ele se lesionou no empate em 1 a 1 com o Fortaleza, em 13 de abril, na Arena Castelão. No retorno a Porto Alegre, foi diagnosticado com lesão muscular de grau 2 na coxa esquerda.

Durante a tratamento, surgiu a expectativa de que ele voltaria contra o Atlético Nacional-COL, no dia 8 de maio, pela fase de grupos da Libertadores, em Medellín (Colômbia). Na reta final a preparação, porém, houve uma regressão no quadro clínico, conforme informado pelo clube.

Atividades com o grupo

Carbonero vem participando de atividades físicas em campo, junto com o grupo. A atualização oficial do Alvirrubro mais recente, no últimos dia 5, afirmou que o atleta está em fase de transição, realizando inserções no campo.

Como ele não viajou para Belo Horizonte e o grupo de jogadores entra em férias até o dia 27, é provável que o atacante passe a treinar com bola no retorno do elenco. Pelo Inter, o camisa 7 havia somado 730 minutos em campo, divididos em 15 jogos, e marcado dois gols.